Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","shortLead":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","id":"20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074eb85-2ba9-4f4f-a5fd-e90dccc086c4","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","timestamp":"2019. január. 20. 08:20","title":"Két nappal autóbalesete után már biztonsági öv nélkül vezetett az angol királynő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapítójával arról is beszélgettünk, hogyan fér meg egymás mellett a tüntetéseken az O1G és Beer Miklós püspök üzenete. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom...","id":"20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae2fec-ab26-4661-b316-4f83d405a15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","timestamp":"2019. január. 19. 10:00","title":"Lukácsi Katalin a Fülkében: Én lennék a legboldogabb, ha a NER a szolgálatról szólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai bajnokságán a BOK csarnokban.","shortLead":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai...","id":"20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95747f06-9029-48ee-8948-1e64970e8899","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","timestamp":"2019. január. 19. 16:15","title":"Hat hónap kényszerszünet után győzelemmel tért vissza a magyar atlétika csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt. A rendőrség arra gyanakszik, hogy autóba rejtett pokolgép lépett működésbe.","shortLead":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt...","id":"20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b19bd3c-fe98-4c3c-af56-32f6a97e74fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","timestamp":"2019. január. 20. 08:11","title":"Pokolgép robbanhatott Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város gazdasági fejlődését.","shortLead":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város...","id":"20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b2265-a217-4d7c-a304-2426cc4472b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","timestamp":"2019. január. 20. 20:24","title":"Még nagyobb pályaudvar kell Debrecenbe, így a költségek is nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan tüntettek Moszkvában és Habarovszkban vasárnap az ellen, hogy Oroszország visszaszolgáltassa Japánnak a Kuril-szigetek déli vonulatát.","shortLead":"Több százan tüntettek Moszkvában és Habarovszkban vasárnap az ellen, hogy Oroszország visszaszolgáltassa Japánnak...","id":"20190120_A_Kurilszigetek_visszaadasa_ellen_tuntettek_orosz_varosokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1764595-a585-4ec9-9c7f-8ab914f8b535","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_A_Kurilszigetek_visszaadasa_ellen_tuntettek_orosz_varosokban","timestamp":"2019. január. 20. 15:29","title":"Orosz városokban tüntettek a Kuril-szigetek visszaadása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","shortLead":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","id":"20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee05946-e8a3-429d-abb7-c19d4634a5c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 17:49","title":"Antonio Banderas is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]