[{"available":true,"c_guid":"dfe9abdc-1066-495b-b7da-d5ccde9dcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombathelyi focistával erősít a Juve U16-os csapata.","shortLead":"Szombathelyi focistával erősít a Juve U16-os csapata.","id":"20190201_A_Haladas_ifikapusa_Senko_Zsombor_ezentul_a_Juventuse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe9abdc-1066-495b-b7da-d5ccde9dcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c282da-b20c-4826-a84c-5b01946393dc","keywords":null,"link":"/sport/20190201_A_Haladas_ifikapusa_Senko_Zsombor_ezentul_a_Juventuse","timestamp":"2019. február. 01. 12:03","title":"Hallott már a Juventus új magyar szerzeményéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab nevű iszlamista csoport ellen harcoló katonákat. Viszont bekerült egy szomáliai börtönbe, ahol az Iszlám Államhoz közel álló cellatársai megtámadták őt. Cox túlélte a gyilkossági kísérletet, s most kórházban ápolják.","shortLead":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab...","id":"20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699616c4-0390-4ef5-a864-5d477027ca68","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","timestamp":"2019. február. 01. 12:49","title":"Iszlamista harcosok egy börtönben átvágták egy brit kiképző torkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","shortLead":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","id":"20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cfa162-db2f-4764-ae35-06ee4989fa95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","timestamp":"2019. február. 01. 20:26","title":"Munkavállalói 10 százalékától megválik a Vice Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Most_Szalonna_mellett_lattak_medvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf876a3-8a32-4a1f-a3f1-b3ade731f0f5","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Most_Szalonna_mellett_lattak_medvet","timestamp":"2019. február. 02. 11:59","title":"Most Szalonna mellett láttak medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először fordul majd elő ilyesmi. ","shortLead":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először...","id":"20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc9560-2766-41b9-a1a6-31c7e148edb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","timestamp":"2019. február. 02. 10:33","title":"Majd ha piros hó esik! Most tényleg sor kerülhet hasonlóra, ne menjen autómosóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A jogállamiságról szerettek volna tájékozódni. Lengyelországban nem ütköztek ellenállásba. ","shortLead":"A jogállamiságról szerettek volna tájékozódni. Lengyelországban nem ütköztek ellenállásba. ","id":"20190202_jogallamisag_sargentini_holland_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9030a664-8ba5-44e9-b6f5-2daeaba4754a","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_jogallamisag_sargentini_holland_parlament","timestamp":"2019. február. 02. 14:50","title":"Nem fogadta őket a kormány, törölte budapesti látogatását a holland parlament delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. 