[{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók ebből kevéssé profitáltak.","shortLead":"A dolgozók ebből kevéssé profitáltak.","id":"20190204_Durva_milyen_fejlodest_hozott_az_Audi_Gyornek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f9ea15-1f7d-42ca-b566-84efff2ef1a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Durva_milyen_fejlodest_hozott_az_Audi_Gyornek","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"Látványos fejlődést hozott az Audi Győrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Morgató” próba lesz.\r

\r

","shortLead":"„Morgató” próba lesz.\r

\r

","id":"20190203_Hetfon_orszagszerte_felzugnak_a_katasztrofavedelem_szirenai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5bea-55f3-482b-9f0d-3045d1c21cf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Hetfon_orszagszerte_felzugnak_a_katasztrofavedelem_szirenai","timestamp":"2019. február. 03. 17:29","title":"Hétfőn országszerte felzúgnak a katasztrófavédelem szirénái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c2788-1026-4c87-846c-875d4d73020f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nem segítenek a fogyásban, nem biztos, hogy ártalmatlanok, de arra sincs bizonyíték, hogy veszélyesek lennének. Befolyásolhatják az anyagcserénket, de rákot valószínűleg nem okoznak. A boltokban is kapható mesterséges édesítőszerekről már sok mindent tudunk, de még mindig nagyon keveset. Két magyar kutatóval beszélgettünk, hogy választ kapjunk egy életbevágó kérdésre: egy kanál cukrot vagy inkább a „kis fehér pötyit” tegyük a kávénkba?","shortLead":"Nem segítenek a fogyásban, nem biztos, hogy ártalmatlanok, de arra sincs bizonyíték, hogy veszélyesek lennének...","id":"20190204_Kaloriamentes_es_megsem_fogyunk_tole_mi_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833c2788-1026-4c87-846c-875d4d73020f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fb82ea-603a-4695-93f4-eeb8af2ab87b","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kaloriamentes_es_megsem_fogyunk_tole_mi_az","timestamp":"2019. február. 04. 15:00","title":"Kalóriamentes, és mégsem fogyunk tőle, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka, különösen izgalmas feladatot adott a molekuláris patológiával foglalkozó tudósoknak a Spandau #7 címkével ellátott üveglemez.","shortLead":"Ritka, különösen izgalmas feladatot adott a molekuláris patológiával foglalkozó tudósoknak a Spandau #7 címkével...","id":"20190204_rudolf_hess_dns_vizsgalat_nsdap_helyettes_fuhrer_verminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a583ce0-39c3-4ed2-b24b-a7fa25d8d4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_rudolf_hess_dns_vizsgalat_nsdap_helyettes_fuhrer_verminta","timestamp":"2019. február. 04. 19:03","title":"Fotó: íme Hitler jobbkezének mindent bizonyító vérmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6975577-102c-4b7b-a090-87d22f654b35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg vásárolnak, zongoráznak és teniszcipőben lazulnak. Egy szentpétervári művész fogott néhány híres művészeti alkotást, és némi animációval csavart rajtuk egy kicsit.","shortLead":"Meg vásárolnak, zongoráznak és teniszcipőben lazulnak. Egy szentpétervári művész fogott néhány híres művészeti...","id":"20190204_Klasszikus_festmenyek_szereploi_titokban_animacio_Instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6975577-102c-4b7b-a090-87d22f654b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14016e1b-5d71-426c-bacb-837399dd66ef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Klasszikus_festmenyek_szereploi_titokban_animacio_Instagram","timestamp":"2019. február. 04. 11:59","title":"Mit csinálnak a klasszikus festmények szereplői titokban? Hát szelfiznek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. ","shortLead":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. ","id":"20190204_Megvan_Kover_mivel_buntetne_az_ellenzeki_kepviseloket_a_parlamenti_obstrukcioert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d20213-0565-4a75-a0bc-7450ac0e8a29","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megvan_Kover_mivel_buntetne_az_ellenzeki_kepviseloket_a_parlamenti_obstrukcioert","timestamp":"2019. február. 04. 21:55","title":"Megvan, Kövér mivel büntetné az ellenzéki képviselőket a parlamenti tiltakozásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b11d67-f0e9-41d5-ba5f-10a8b4f2a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kristóf és Ferenc most garázdaság és rongálás miatt felelhet. \r

","shortLead":"Kristóf és Ferenc most garázdaság és rongálás miatt felelhet. \r

","id":"20190204_Barddal_es_baseballutovel_estek_neki_a_vasutallomasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b11d67-f0e9-41d5-ba5f-10a8b4f2a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee67bc3e-3800-4ce2-aff9-eed6270b84dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Barddal_es_baseballutovel_estek_neki_a_vasutallomasnak","timestamp":"2019. február. 04. 15:26","title":"Bárddal és baseballütővel estek neki a vasútállomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ee6643-006d-4807-b94f-d5dd07715d74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az „Octopus Truck” méltán érdemelte ki a nevét nyolc robotkarjával.","shortLead":"Az „Octopus Truck” méltán érdemelte ki a nevét nyolc robotkarjával.","id":"20190203_autoalagut_colas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ee6643-006d-4807-b94f-d5dd07715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bedd80-e0b3-4e48-b7cf-b22b2eaf2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autoalagut_colas","timestamp":"2019. február. 03. 15:13","title":"Ilyen nyolckarú polipokkal mossák az autóalagutakat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]