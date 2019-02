Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e31b00-fb76-46a3-9404-d431b977b6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-kínai kapcsoaltok erősödését nehezményező amerikai külügyminiszteri látogatás másnapján tetté közzé tavalyi pénzügyi eredményeit a hazánkban jelenlévő egyik legnagyobb kínai vállalat, a Huawei.","shortLead":"A magyar-kínai kapcsoaltok erősödését nehezményező amerikai külügyminiszteri látogatás másnapján tetté közzé tavalyi...","id":"20190212_huawei_bevetele_magyarorszagon_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e31b00-fb76-46a3-9404-d431b977b6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd2b37b-82ba-4fbc-8ef7-03bbdd24d37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_bevetele_magyarorszagon_2018","timestamp":"2019. február. 12. 16:33","title":"40%-kal ugrott meg a Huawei bevétele Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami a ráncfelvarrt legújabb 7-es BMW-re épül. ","shortLead":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami...","id":"20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264f16c5-0715-4bfc-bae7-54051866f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","timestamp":"2019. február. 12. 08:21","title":"Az autópályák új királya: 330 km/h-rel repeszt a legújabb 7-es BMW Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8cce41-bc22-468e-a9dd-eb46cd0951bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél arra is rákérdeztek, mi a véleménye Mészáros Lőrincről.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél arra is rákérdeztek, mi a véleménye Mészáros Lőrincről.","id":"20190212_Parragh_Szegyenletes_de_lassacskan_Romania_lesz_hazank_legnagyobb_vetelytarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8cce41-bc22-468e-a9dd-eb46cd0951bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9858b797-e5d7-4961-b82d-86375c0cd2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Parragh_Szegyenletes_de_lassacskan_Romania_lesz_hazank_legnagyobb_vetelytarsa","timestamp":"2019. február. 12. 13:48","title":"Parragh: Szégyenletes, de lassacskán Románia lesz hazánk legnagyobb vetélytársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","shortLead":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","id":"20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab09918-ddba-4114-8bc1-85145558e3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","timestamp":"2019. február. 13. 18:31","title":"Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0951ddad-59c1-442f-90d7-f7620d059494","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nap legfeljebb 100 ezer forintot lehet felvenni az mCash szolgáltatással.","shortLead":"Egy nap legfeljebb 100 ezer forintot lehet felvenni az mCash szolgáltatással.","id":"20190212_Bankkartya_nelkuli_keszpenzfelveteli_technikat_vezet_be_az_UniCredit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0951ddad-59c1-442f-90d7-f7620d059494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb8d011-68c8-4374-ac4b-c81caa65b896","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Bankkartya_nelkuli_keszpenzfelveteli_technikat_vezet_be_az_UniCredit","timestamp":"2019. február. 12. 12:25","title":"Bankkártya nélküli készpénzfelvételi technikát vezet be az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész újszerű megoldást talált ki a szenátor a fal megépítésére.","shortLead":"Egész újszerű megoldást talált ki a szenátor a fal megépítésére.","id":"20190213_Mexikoi_drogbaro_penzebol_epitene_hatarfalat_Ted_Cruz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90ed21b-e401-4597-85a6-9349f7ec36ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Mexikoi_drogbaro_penzebol_epitene_hatarfalat_Ted_Cruz","timestamp":"2019. február. 13. 18:30","title":"Mexikói drogbáró pénzéből építene határfalat Ted Cruz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24f051-c8bc-4aec-b573-696975cc819e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ars poeticaként felfogható mondatok a leggazdagabb magyartól.","shortLead":"Ars poeticaként felfogható mondatok a leggazdagabb magyartól.","id":"20190213_Meszaros_Lorinc_Jo_konnyen_penzt_szerezni_de_szeretunk_megdolgozni_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee24f051-c8bc-4aec-b573-696975cc819e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19ee42-15e8-42cb-b486-50cccc077871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Meszaros_Lorinc_Jo_konnyen_penzt_szerezni_de_szeretunk_megdolgozni_erte","timestamp":"2019. február. 13. 08:13","title":"Mészáros Lőrinc: Jó könnyen pénzt szerezni, de szeretünk megdolgozni érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]