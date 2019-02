Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bükkábrányi naperőművet a hétvégén csatlakoztatták rá az országos hálózatra.","shortLead":"A bükkábrányi naperőművet a hétvégén csatlakoztatták rá az országos hálózatra.","id":"20190218_Mar_termeli_az_aramot_Meszaros_Lorinc_eromuje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30993635-5b84-40d5-bd4b-4e2895f9f004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Mar_termeli_az_aramot_Meszaros_Lorinc_eromuje","timestamp":"2019. február. 18. 16:22","title":"Már termeli az áramot Mészáros Lőrinc erőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9106c4a1-e825-4c8f-a4f1-054c01e85ffd","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Firomecekre és szevergyánokra oszlott a macedón társadalom, miután elfogadták az ország névcseréjét. A kormánypártoknak sem könnyű, az eddigi fő témájuk elmenekült az országból és Magyarországon nyert menedéket.","shortLead":"Firomecekre és szevergyánokra oszlott a macedón társadalom, miután elfogadták az ország névcseréjét. A kormánypártoknak...","id":"20190218_EszakMacedonia_masfel_evvel_Gruevszki_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9106c4a1-e825-4c8f-a4f1-054c01e85ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfefcb64-3ba0-4629-9eb4-1802c2b7f772","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_EszakMacedonia_masfel_evvel_Gruevszki_utan","timestamp":"2019. február. 18. 18:10","title":"Gondban van a macedón kormány, mióta fő témájuk Budapestre szökött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2018-ról szóló éves jelentésére hivatkozva.","shortLead":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap...","id":"20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf2142a-1317-41cc-b317-f6eb5b6420b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","timestamp":"2019. február. 17. 15:15","title":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az EU-ba, főként Latin-Amerikából és a Nyugat-Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3","c_author":"Éltető Andrea","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","id":"20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df516e6a-ecc2-4e4b-b32a-e0f37e404c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","timestamp":"2019. február. 18. 14:48","title":"Az innovációs minisztérium legfőbb csúsztatásai az MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","shortLead":"A gyerek szülei véletlenül bezárták az autót, amit végül egy fegyenc tört fel nekik. ","id":"20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f91eee-d893-4150-bd87-c0c534e87bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b82c0-8c6e-4c5e-b38c-51407508f578","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Elitelt_rab_szabaditott_ki_egy_lezart_autobol_egy_bezart_csecsemot","timestamp":"2019. február. 18. 05:49","title":"Elítélt rab szabadított ki egy autóból egy bezárt csecsemőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük.","shortLead":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be...","id":"20190217_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade38c82-d325-494c-8ab2-9d566d6b0a51","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_","timestamp":"2019. február. 17. 11:28","title":"A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","shortLead":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","id":"20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa01e78-8ba3-4b21-bef6-a3e1d0b74eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. február. 18. 14:03","title":"Nem akármivel “újít” a Fortnite, természeti katasztrófákat kell túlélniük a játékosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19932e55-267c-4323-a457-7ac74762373e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek folytatnia kéne a rendes munkát a parlamentben, de a tüntetéseknek is van értelme, mérte fel az IDEA Intézet. Izgalmas mintázatot hozott ki az a kérdés, hogy ki miért menne ki az utcára tüntetni.","shortLead":"Az ellenzéknek folytatnia kéne a rendes munkát a parlamentben, de a tüntetéseknek is van értelme, mérte fel az IDEA...","id":"20190218_IDEA_a_kormanyparti_szavazok_nagy_csoportja_soha_nem_menne_el_tuntetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19932e55-267c-4323-a457-7ac74762373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb34ac32-142b-4361-b7fc-36ea0370fee0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_IDEA_a_kormanyparti_szavazok_nagy_csoportja_soha_nem_menne_el_tuntetni","timestamp":"2019. február. 18. 09:32","title":"IDEA: A kormánypárti szavazók nagy csoportja soha nem menne el tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]