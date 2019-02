A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df528cc3-8692-4f09-9d09-72a28c624b9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A déli égboltot szinte teljesen elfoglaló úgynevezett csillagfolyamot fedeztek fel a Bécsi Egyetem tudósai. A csillagfolyam viszonylag közel helyezkedik el, és legalább négyezer csillagból áll, melyek együtt mozognak az űrben kialakulásuk óta, vagyis mintegy egymilliárd éve.","shortLead":"A déli égboltot szinte teljesen elfoglaló úgynevezett csillagfolyamot fedeztek fel a Bécsi Egyetem tudósai...","id":"20190220_csillagfolyam_becsi_egyetem_esa_gaia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df528cc3-8692-4f09-9d09-72a28c624b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7a3288-3a6f-4073-b94d-9ca95c38fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_csillagfolyam_becsi_egyetem_esa_gaia","timestamp":"2019. február. 20. 19:03","title":"Valóra vált a csillagászok álma: felfedeztek egy csillagfolyamot, ami szinte teljesen elfoglalja a déli égboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi jogszabályok adta lehetőségek mentén alakultak, ma már inkább a jogalkotók kénytelenek az események után futni, hiszen az internet terjedésével megjelenő új, globális szolgáltatásokra egyre nehezebben alkalmazhatóak a 1800-as évek végén lefektetett közteherviselési szabályok. ","shortLead":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi...","id":"crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba991469-4fe6-4c13-9e5e-2b749a931a20","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","timestamp":"2019. február. 20. 07:35","title":"Már nem sokáig lesz az étlapon a dupla ír-holland szendvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég lenni. Majd megmagyarázta a történteket.","shortLead":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég...","id":"20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54674fa2-409b-4e60-b562-931654850417","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","timestamp":"2019. február. 20. 11:17","title":"Sebestyén Balázséknál vendégeskedett volna Curtis, de elfelejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket felismerni – mutat rá könyvében Thomas L. Friedman, a New York Times publicistája. A szülőknek és leendő szülőknek ezzel kapcsolatban az alábbi kérdés elkerülését ajánlja.","shortLead":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket...","id":"20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d9a6c-31c0-4d96-8860-b9bba2f0fd80","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","timestamp":"2019. február. 19. 13:15","title":"Egy kérdés, amivel sose zargassuk a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d6ce31-245e-4ba2-8658-731f711061bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","timestamp":"2019. február. 19. 20:19","title":"Kovács Zoltán: Ha valami nem működött, a kormányban mindig megvolt a korrekció szándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. ","shortLead":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

