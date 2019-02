Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audinál jelentős megtakarítási tervekkel álltak elő, közölte egy interjúban a márka vezetője, Bram Schot. A legfontosabb pontok: milliárdos megtakarítások és még nagyobb hangsúly Kínán.","shortLead":"Az Audinál jelentős megtakarítási tervekkel álltak elő, közölte egy interjúban a márka vezetője, Bram Schot...","id":"20190222_audi_koltsegcsokkentes_autgyaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f4d2-4ce0-4941-a250-3231efa2218c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_audi_koltsegcsokkentes_autgyaro","timestamp":"2019. február. 22. 10:05","title":"Elképesztő összeget, 15 milliárd eurót akarnak spórolni az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit) abban az esetben, ha a jövő héten nem sikerül áttörést elérni a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet megoldásában.","shortLead":"A brit kormány három magas rangú tagja szerint el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból (Brexit...","id":"20190223_Lehet_hogy_el_kene_halasztani_a_Brexitet_brit_kormanytagok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ab6b0-f62f-41da-93bc-8da7ba47a790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Lehet_hogy_el_kene_halasztani_a_Brexitet_brit_kormanytagok_szerint","timestamp":"2019. február. 23. 10:30","title":"El kéne halasztani a Brexitet, mert szétesés jöhet - mondja három brit miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két budapesti burgerező került be Európa ötven legjobbja közé.","shortLead":"Két budapesti burgerező került be Európa ötven legjobbja közé.","id":"20190222_Budapesten_ehetik_Europa_otodik_legjobb_hamburgeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa49ac-6671-47aa-921d-ecddc26a32f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Budapesten_ehetik_Europa_otodik_legjobb_hamburgeret","timestamp":"2019. február. 22. 11:43","title":"Budapesten ehetik Európa ötödik legjobb hamburgerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták akadályozni, ekkor dördültek el a fegyverek.\r

\r

","shortLead":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták...","id":"20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48504305-6e31-46aa-979b-5771f31b0eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"Venezuelai katonák civilekre lőttek a brazil határon, eddig két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét péntek óta a büntetés-végrehajtás őrei nem vehetik le a bilincset a rabról.","shortLead":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét...","id":"20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef754f-716d-4cdd-bb78-262787b78669","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 22. 16:25","title":"Életeket menthetett a fegyőr lélekjelenléte: miért menekült üres fegyverrel a szökött rab?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df965d0-1bbb-445c-a13a-e6d3c571723e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az otthoni világítás felokosítása a gyakorlatban is hasznos, vagy csak egy újabb high-tech pótcselekvés? Teszteltünk egyet.","shortLead":"Az otthoni világítás felokosítása a gyakorlatban is hasznos, vagy csak egy újabb high-tech pótcselekvés? Teszteltünk...","id":"20190222_okos_vilagitas_okos_izzo_lampa_ikea_tradfri_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df965d0-1bbb-445c-a13a-e6d3c571723e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca4ac5f-04d8-46f4-b544-7020b67abe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_okos_vilagitas_okos_izzo_lampa_ikea_tradfri_teszt","timestamp":"2019. február. 22. 14:00","title":"Milyen villanykörtéi vannak otthon? Megéri ebből is okosra váltani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","shortLead":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","id":"20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd734a8a-1565-4fe5-90f1-f7ebdd0df728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","timestamp":"2019. február. 22. 17:59","title":"Szirénázó rendőrautónak kellett felvezetni a szülő nő kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","shortLead":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","id":"20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d7db9-6f4d-4f67-8935-da596c5fec85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","timestamp":"2019. február. 22. 17:25","title":"Szeretni vagy szapulni fogja a Fitch Ratingset Varga Mihály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]