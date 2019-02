Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség a Kis-Tar-patak völgyében érte a túrázókat.","shortLead":"A szerencsétlenség a Kis-Tar-patak völgyében érte a túrázókat.","id":"20190222_lavina_magyar_hegymaszok_magas_tatra_hegyimentok_ujraelesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7b006-532c-4c3d-9553-e8c108886746","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_lavina_magyar_hegymaszok_magas_tatra_hegyimentok_ujraelesztes","timestamp":"2019. február. 22. 17:14","title":"Lavina sodort el magyar hegymászókat a Magas-Tátrában, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a két teherautó-sofőrt, akik ittasan vezették a kamionjukat Cegléden. Egy hét alatt bíróság elé álltak.","shortLead":"Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a két teherautó-sofőrt, akik ittasan vezették a kamionjukat Cegléden...","id":"20190222_kamionos_ittas_vezetes_jogositvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4da773-ace2-4967-bb90-a6888f923693","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190222_kamionos_ittas_vezetes_jogositvany","timestamp":"2019. február. 22. 16:28","title":"Ittasan vezetett két kamionos Cegléden, egyikük 10 hónap felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","shortLead":"Megvágta magát a vitrinnel, majd egy kukába dobta a zsákmányt.","id":"20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735c4ce0-410b-490f-a092-c0e6e3a8236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b48fd92-0bb9-4cf9-9623-5bea67b501a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Bortonbe_megy_a_sved_aki_ellopta_a_koronaekszereket","timestamp":"2019. február. 22. 13:09","title":"Börtönbe megy a svéd, aki ellopta a koronaékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bődületes leleplezés, ha igaz: az Espresso szerint Oroszország olajmegállapodásnak álcázott pártfinanszírozással segítette volna 3 millió euróval az Északi Ligát. Vasárnapra ígért további részleteket az újság.\r

","shortLead":"Bődületes leleplezés, ha igaz: az Espresso szerint Oroszország olajmegállapodásnak álcázott pártfinanszírozással...","id":"20190222_Az_oroszok_penzeltek_volna_Salvini_EPkampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9a16d9-a8fd-41f1-b50e-02b87eea10d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Az_oroszok_penzeltek_volna_Salvini_EPkampanyat","timestamp":"2019. február. 22. 15:54","title":"Az oroszok pénzelték volna Salvini EP-kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8b4431-6cd3-4a97-aa69-9cd8718911f0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"201908__mobilok_es_egeszseg__5ghalozatok__hullamzo_teljesitmeny__sugarzo_orommel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b4431-6cd3-4a97-aa69-9cd8718911f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb4a6f9-dae0-4bae-97ef-c9b719323d34","keywords":null,"link":"/tudomany/201908__mobilok_es_egeszseg__5ghalozatok__hullamzo_teljesitmeny__sugarzo_orommel","timestamp":"2019. február. 23. 15:00","title":"48 ezer tudós kéri: állítsák le az 5G bevezetését, mert ez így egy „emberkísérlet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A BKV 5 százalékos béremelést tervez ajánlani a szakszervezeteknek a bértárgyaláson. Az 5 százalékból 3-at a fővárosi önkormányzat, 2-t a vállalat állna.","shortLead":"A BKV 5 százalékos béremelést tervez ajánlani a szakszervezeteknek a bértárgyaláson. A Red Magic Mars Európába is megérkezett.","shortLead":"Tavaly novemberben jelentette be a felénk még ismeretlennek számító kínai Nubia a Red Magic telefonjának felturbózott...","id":"20190224_nubia_red_magic_mars_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39f5921-486f-428b-a321-294c8827997f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nubia_red_magic_mars_europaban","timestamp":"2019. február. 24. 10:03","title":"Megérkezett az újabb mobilgyártó jó árú androidos csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemcsak az emberekhez, hanem a robotokhoz fűződő viszonyt is tárgyalják a tudós szerzők.","shortLead":"Nemcsak az emberekhez, hanem a robotokhoz fűződő viszonyt is tárgyalják a tudós szerzők.","id":"20190223_Uj_konyv_jelent_meg_a_kutyak_torteneterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10376041-a7b2-44aa-bc33-31cc15a90eac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Uj_konyv_jelent_meg_a_kutyak_torteneterol","timestamp":"2019. február. 23. 13:09","title":"Új könyv jelent meg a kutyák történetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]