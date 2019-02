Most először sikerült lefotózni a fukusimai atomkatasztrófában megolvadt fűtőanyagot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg jóval olcsóbban a konkurens modelleknél. A cégnél nem titoktartók: rengeteg részlet, sőt már egy igazi fotó is kikerült a készülékről.","shortLead":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg...","id":"20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3f48a-dd89-4a27-875c-af0d41f79663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","timestamp":"2019. február. 19. 12:03","title":"Egyre többet tudni (és látni) a Xiaomi új, Galaxy S10-ütő csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","shortLead":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","id":"20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7be65b2-942f-40f2-9360-49ae78ec4136","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","timestamp":"2019. február. 20. 13:45","title":"Megemelte a dolgozók fizetését a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését, azt azonban nem érti, mi szükség van az MTA átvilágítására, különösen a pénzelvonásra, de bízik benne, hogy megállapodás, és nem döntés lesz a végén.","shortLead":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését...","id":"20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc73b4b8-e74f-4717-bbcf-9f70e0c62241","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","timestamp":"2019. február. 19. 09:06","title":"Lovász László: Palkovics úr kiváló mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon...","id":"20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe138b36-e672-42ee-a861-b5d5d860db13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","timestamp":"2019. február. 20. 18:52","title":"Minden kedvezményt megad a magyar kormány az egykori KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","shortLead":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","id":"20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f93b44-9637-44d0-a315-d594facc89de","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","timestamp":"2019. február. 19. 05:07","title":"Tizenhat amerikai állam perelte be a kormányt a rendkívüli állapot miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utolsóként a Manchester United jutott az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjébe, miután a nyolcaddöntőben 2-0-ra nyert a címvédő Chelsea vendégeként.

","shortLead":"Utolsóként a Manchester United jutott az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjébe, miután a nyolcaddöntőben 2-0-ra nyert...","id":"20190219_chelsea_manchester_united_angol_fa_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51867d-7eeb-4da8-a25e-283ee65b5b17","keywords":null,"link":"/sport/20190219_chelsea_manchester_united_angol_fa_kupa","timestamp":"2019. február. 19. 07:59","title":"Lenullázta a Chelsea-t, nyolc között a Man United – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","shortLead":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","id":"20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233685c2-e4c0-47c2-9972-12e1aa2d10ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","timestamp":"2019. február. 20. 20:09","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Magyar Telekom bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","shortLead":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","id":"20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae1c74c-651d-42d8-a432-294397c25694","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","timestamp":"2019. február. 20. 11:16","title":"Victoria Beckham divatcsatornát indított a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]