Tolonganak a megrendelők, 500 millió forint értékben vettek ebből a zsebre rakható projektorból

[{"available":true,"c_guid":"28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","shortLead":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","id":"20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b2faa-5505-4c46-93d4-47b4b774ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","timestamp":"2019. február. 20. 19:22","title":"Bombát talált a Duna-parton egyik olvasónk – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ második legnagyobb autóipari beszállítója és Székesfehérvár legnagyobb adófizetője a Denso, ahol végül bevált a szakszervezet unortodox taktikája. A LIGA szerint súlyos következményekkel járó negatív eseményláncot sikerült megállítani.","shortLead":"A világ második legnagyobb autóipari beszállítója és Székesfehérvár legnagyobb adófizetője a Denso, ahol végül bevált...","id":"20190222_A_szakszervezet_beszelte_le_a_sztrajkrol_a_fehervari_autoorias_dolgozoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b02da57-ff05-4e9a-935d-2850939293ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_A_szakszervezet_beszelte_le_a_sztrajkrol_a_fehervari_autoorias_dolgozoit","timestamp":"2019. február. 22. 11:17","title":"A szakszervezet beszélte le a sztrájkról a fehérvári autóóriás dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minimális büntetéssel megúszhatja, ha mond valami „extrát”, „nagyon ütőset” Czeglédy Csaba ellen – ilyen „vádalkut” ajánlott az ügy egyik gyanúsítottjának több körben is az ügyészség. Kecsegtető ajánlat volt, főleg, hogy szerinte azzal próbáltak nyomást gyakorolni rá, hogy ellenkező esetben hosszú évekre börtönbe kerülhet – erről maga az azóta már meg is vádolt férfi beszélt a hvg.hu-nak, aki végül nem fogadta el az egyezséget. Czeglédy szerint törvénytelen, hogy így kufárkodik az ügyészség, csak hogy rá nézve terhelő vallomásokat csikarjon ki.","shortLead":"Minimális büntetéssel megúszhatja, ha mond valami „extrát”, „nagyon ütőset” Czeglédy Csaba ellen – ilyen „vádalkut”...","id":"20190220_Csak_mondjak_valami_utoset_Czegledy_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7150f11f-4d46-4f9c-9e86-f3eb6a5a2529","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Csak_mondjak_valami_utoset_Czegledy_ellen","timestamp":"2019. február. 20. 12:10","title":"\"Csak mondjak valami ütőset Czeglédy ellen\" – megszólal egy vádalkuval megkörnyékezett vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos erősíteni az innovációs törekvéseket odahaza. Az innováció fejlesztése viszont egy komplex feladat\" – vélekednek az MTA-elnöknek címzett levelükben nyugati egyetemeken dolgozó magyar professzorok. ","shortLead":"\"Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos erősíteni az innovációs törekvéseket odahaza. Az innováció fejlesztése...","id":"20190220_Az_allam_nem_tul_sikeres_vallalkozo__nyugati_magyar_professzorok_uzentek_az_MTAatalakitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173c698b-0fa7-4ac8-9fd2-b58fcfda7e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Az_allam_nem_tul_sikeres_vallalkozo__nyugati_magyar_professzorok_uzentek_az_MTAatalakitas_miatt","timestamp":"2019. február. 20. 15:59","title":"\"Az állam nem túl sikeres vállalkozó\" – nyugati magyar professzorok üzentek az MTA-átalakítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","shortLead":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","id":"20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7be65b2-942f-40f2-9360-49ae78ec4136","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","timestamp":"2019. február. 20. 13:45","title":"Megemelte a dolgozók fizetését a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke az egyik kezével adott, a másikkal elvett. Képtelen utálni, de azt nem érti, mit keres még a Fidesz az Európai Néppártban.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke az egyik kezével adott, a másikkal elvett. Képtelen utálni, de azt nem érti, mit keres még...","id":"20190221_Juncker_a_baratjanak_nevezte_Orbant_de_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680c25f2-acb6-4444-9821-146f4d363417","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Juncker_a_baratjanak_nevezte_Orbant_de_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 21. 12:49","title":"Juncker a barátjának nevezte Orbánt, de szerinte nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Filmalap döntőbizottsága viszont nagy valószínűséggel átalakul.","shortLead":"A Filmalap döntőbizottsága viszont nagy valószínűséggel átalakul.","id":"20190221_Andy_Vajnat_nehez_potolni_ugy_tunik_nincs_szukseg_uj_filmugyi_biztosra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391a11d-ccbe-4c62-8616-b178a663decd","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Andy_Vajnat_nehez_potolni_ugy_tunik_nincs_szukseg_uj_filmugyi_biztosra","timestamp":"2019. február. 21. 15:11","title":"Andy Vajnát nehéz pótolni: úgy tűnik, nincs szükség új filmügyi biztosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött együttműködést a Samsung.","shortLead":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee3a8e-e918-470a-bfef-976a66c18cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","timestamp":"2019. február. 21. 14:03","title":"Másmilyen az Instagram a Samsung új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]