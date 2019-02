Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c0aea-9c1c-41b3-b71f-33a5bf2acf0b","keywords":null,"link":"/sport/20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 24. 21:29","title":"Sorozatban hatodszor nyert a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos neonikotinoidok akár 40 hónapon át is stabilak maradnak a mézben, nem esnek szét – derül ki a svájci Neuenburgi Egyetem kutatásából. Ezeknek a növényvédőszereknek a hosszan tartó stabilitása veszélyt jelenthet a méhek és az emberek egészségére.","shortLead":"Bizonyos neonikotinoidok akár 40 hónapon át is stabilak maradnak a mézben, nem esnek szét – derül ki a svájci...","id":"20190225_mehgyilkos_novenyvedoszer_neonikotinoid_a_mezben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8877a8-bfe6-4645-9f24-02b5fe298dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_mehgyilkos_novenyvedoszer_neonikotinoid_a_mezben","timestamp":"2019. február. 25. 00:03","title":"40 hónapon át megmarad a mézben a káros szer, ami méhekre és emberekre is rosszul hat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké, ám a Huawei összehajtható telefonja a való életben egy ponton már biztosan könnyebben elvérezhet, mint a Samsungé.","shortLead":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké...","id":"20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6417f8-22cb-4482-b272-fb86882d2a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Ez lehet a Huawei 730 ezer forintos telefonjának Achilles-sarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát. Olivia Colman lett a legjobb színésznő, Rami Malek a legjobb színészként hozta a papírformát. A Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat.","shortLead":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát...","id":"20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197bc189-ce6f-42f5-8d10-5c15b3092672","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","timestamp":"2019. február. 25. 07:10","title":"Az idei Oscar az utolsó pillanatra tartogatta a sokkoló meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A BKV 5 százalékos béremelést tervez ajánlani a szakszervezeteknek a bértárgyaláson. Az 5 százalékból 3-at a fővárosi önkormányzat, 2-t a vállalat állna.","shortLead":"A BKV 5 százalékos béremelést tervez ajánlani a szakszervezeteknek a bértárgyaláson. Az 5 százalékból 3-at a fővárosi...","id":"20190223_Kiszivargott_mekkora_beremelest_akar_kinalni_a_BKV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1118c31e-f9d2-4b7b-9f3c-afb6512255e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Kiszivargott_mekkora_beremelest_akar_kinalni_a_BKV","timestamp":"2019. február. 23. 16:16","title":"Kiszivárgott, mekkora béremelést akar kínálni a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12 éves volt, amikor ez sikerült neki, az előző rekorder 14 évesen érte el ezt.","shortLead":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12...","id":"20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844faf5-cf1b-477d-b599-eb4c5c1135a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2019. február. 24. 16:32","title":"Házi fúziós reaktort épített egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c96076-070f-44b8-9d79-07e6d827656f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 40 éve már annak, hogy az amerikai hadseregben kifejlesztették a modern navigációt jelentő GPS rendszert. Akkor még nem is tudták, milyen fontos dolgot készítettek, mostanra több milliárd ember használja. A GPS atyja szerint viszont veszélyes is lehet, mert sérülékeny.","shortLead":"Több mint 40 éve már annak, hogy az amerikai hadseregben kifejlesztették a modern navigációt jelentő GPS rendszert...","id":"20190225_gps_navigacio_okostelefon_terkep_brandford_parkinson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c96076-070f-44b8-9d79-07e6d827656f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3690e678-8c73-41a7-b4c0-8aaf54da3670","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_gps_navigacio_okostelefon_terkep_brandford_parkinson","timestamp":"2019. február. 25. 09:03","title":"Veszélyesek lehetnek a GPS-ek – mondja a GPS feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az áldozatokat képviselő szervezetek szerint kevés konkrét lépést foganatosítottak a konferencián. ","shortLead":"De az áldozatokat képviselő szervezetek szerint kevés konkrét lépést foganatosítottak a konferencián. ","id":"20190224_Ferenc_papa_ismet_a_papi_pedofilia_elitelesere_szolitott_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768fae94-38f6-4f32-9761-64be7b56bdb6","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Ferenc_papa_ismet_a_papi_pedofilia_elitelesere_szolitott_fel","timestamp":"2019. február. 24. 13:42","title":"Ferenc pápa ismét a papi pedofília elítélésére szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]