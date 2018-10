A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works új klaviatúrája pedig azért is, mert majdnem 300 ezer forintba kerül.

Ahogy a ruháknál, autóknál és ékszerkülönlegességeknél, úgy a számítástechnika piacán sem ritka egy-egy, az átlagosnál drágább árcédulájú eszköz. Egy billentyűzet esetében viszont egész másképp hat, ha egy több mint 200 ezer forintos eszközről beszélünk, pedig a Rama Works újdonsága tényleg ennyit kóstál.

A KOYU Tank persze nem csak egy drága klaviatúra. Minőségi anyagok felhasználásával készült, melyek gyártója szerint biztos garanciát jelentenek a valóban hosszú üzemidőre. A sárgarézzel borított, kézzel polírozott, egyébként pedig vezeték nélküli eszköz világít is, illetve másik “különlegessége”, hogy sokkal nehezebb, mint jó árasított társai: alapból több mint 4 kilót nyom, de az extraként megvásárolható nehézeknek köszönhetően súlya akár 5 kilóig is feltornázható. Ez elsősorban a stabilitást segíti.

© Rama Works

Az árcédula kereken 1000 dollár, ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 277 ezer forintnak felel meg. A gyártó egyébként “olcsóbb” verziókat is kínál, ha valaki nem áldozna ennyit rá. Na, persze a kevesebb itt nagyon máshogy értelmezendő: a Tank Lite nevű eszköz például 800 dollárba kerül, de van a belépőszintű darab is, 360-ért. Utóbbi egy fokkal valóban barátibbnak hat, de átváltva így is majdnem 100 ezer forintról beszélünk.

© Rama Works

A tehetősebbnek sietniük kell, az előrendelés csak november végéig tart.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.