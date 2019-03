Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dfa328-78d1-42ce-8f95-d8503ab4e6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje nem titok már, hogy a Sony vadonatúj konzolon dolgozik, amit a PlayStation 4 utódjának szánnak. Csakhogy az új rendszer egy elemző szerint meglepően sokára válhat elérhetővé.","shortLead":"Egy ideje nem titok már, hogy a Sony vadonatúj konzolon dolgozik, amit a PlayStation 4 utódjának szánnak. Csakhogy...","id":"20190228_sony_playstation_5_megjelenes_ar_informaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dfa328-78d1-42ce-8f95-d8503ab4e6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d87de2-4ae6-4b95-b5e2-ebd39e68ac70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_sony_playstation_5_megjelenes_ar_informaciok","timestamp":"2019. február. 28. 15:03","title":"Ha a Sony PlayStation következő nagy durranására vár, el kell hogy keserítsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most, amikor nem lelkendezett a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott vietnami tárgyalás után, igencsak meglepte a világot. Már csak azért is, mert a csúcs előtti Twitter-bejegyzéseiben arról írt, hogy Észak-Korea fénysebességű gazdasági fejlődés előtt áll.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök már annyi, valós eredményt alig hozó csúcstalálkozót minősített áttörésnek, hogy most...","id":"20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ddf107-4314-4ca6-b8fb-f8e5946e34a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4613e8fe-4f37-4b90-8c73-770cdf548af3","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_kim_talalkozo_hanoi_kudarc","timestamp":"2019. február. 28. 14:10","title":"Kudarc vagy arcmentő akció, hogy Trump faképnél hagyta Kimet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4e63cd-c920-482e-8a1b-a92b3eff1688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez elmúlt 18 hónapban már több mint hétszázezren menekültek el Mianmarból Bangladesbe. ","shortLead":"Ez elmúlt 18 hónapban már több mint hétszázezren menekültek el Mianmarból Bangladesbe. ","id":"20190301_Banglades_nem_tud_tobb_menekultet_befogadni_Mianmarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4e63cd-c920-482e-8a1b-a92b3eff1688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84439e5d-8466-4d21-ba87-22982ad3dafe","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Banglades_nem_tud_tobb_menekultet_befogadni_Mianmarbol","timestamp":"2019. március. 01. 12:34","title":"Banglades nem tud több rohingyát befogadni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok a telefonok, amelyekbe már kifejezetten 5G-képes lapkakészletek kerülnek.","shortLead":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok...","id":"20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f4864a-27ee-4878-b78b-d787f1482a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","timestamp":"2019. február. 28. 13:03","title":"Elhihetjük, a Qualcomm mondja: jövőre több hely lesz az 5G-s telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","shortLead":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","id":"20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0814d8-1309-44c9-8a82-2ae43909f1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Megvan a férfi, aki megpofozott egy tízéves gyereket a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy S10+-t.","shortLead":"Benchmarkok futtatásával vizsgáztatták a Snapdragon 855-tel, illetve az Exynos 9820-as lapkakészlettel szerelt Galaxy...","id":"20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe65e2f-6063-4c1a-948d-369365b508c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_s10_plus_exynos_vs_snapdragon_benchmark","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Vajon Európa vagy Amerika kapja a jobb Galaxy S10+-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]