Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","shortLead":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","id":"20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321ca5f-be65-4eba-bbd3-0460bbbd0353","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","timestamp":"2019. március. 01. 21:55","title":"Álmában halt meg az anya, négy gyermek maradt félárván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay internetes piacon. A vevő viszont perli a várost, mert szerinte Ahlens félrevezető hirdetésben keresett új gazdát az elkobzott ebnek.","shortLead":"Az északnyugat-németországi Ahlens városa a család tartozása miatt elkobzott egy mopszot, majd azt elárverezte az eBay...","id":"20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ed377-406a-4730-a976-d70b14456363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afb0686-ac6c-4ce2-a92c-1cb5e6f5c658","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_eBayen_arverezett_el_egy_kutyat_egy_nemet_varos_a_vevo_perel","timestamp":"2019. március. 02. 18:21","title":"Az eBayen árverezett el egy kutyát egy német város, a vevő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"gazdasag","description":"Az M1-en megszólaló szakértő szerint mindenképpen, a kulcsszó az önszabályozás","shortLead":"Az M1-en megszólaló szakértő szerint mindenképpen, a kulcsszó az önszabályozás","id":"20190302_A_korhazakra_kelle_tolni_a_felelosseget_a_halapenzmizeria_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dadd9f-ba0d-470a-a5cc-fd080a115a10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_A_korhazakra_kelle_tolni_a_felelosseget_a_halapenzmizeria_miatt","timestamp":"2019. március. 02. 19:20","title":"A kórházakra kell-e tolni a felelősséget a hálapénzmizéria miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni a járókelőket egy-egy poénnal, illetve tudatosan próbál jelen lenni a pillanatban. Az okostelefontól és a tévétől pedig eltiltaná az embereket.","shortLead":"Sándor György humorista és ős-standupos interjút adott a 24.hu-nak, amiből kiderül, 81 évesen is képes zavarba hozni...","id":"20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8083ea-08b7-49a9-ac70-30a32b8e35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af768fcd-5f0e-4bf0-a5a4-d43ebfe90654","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Sandor_Gyorgy_Biologiai_adottsag_hogy_en_voltam_Magyarorszagon_az_elso_standupos","timestamp":"2019. március. 01. 12:54","title":"Sándor György: \"Biológiai adottság, hogy én voltam Magyarországon az első standupos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76cd9ef-e713-4336-92b7-c670dd4c14d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az igen dinamikus haladást lehetővé tevő autóba egy komplett család és nem kevés csomag is befér.","shortLead":"Ebbe az igen dinamikus haladást lehetővé tevő autóba egy komplett család és nem kevés csomag is befér.","id":"20190301_272_loeros_az_uj_passat_kombi_sportosra_hangolt_verzioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c76cd9ef-e713-4336-92b7-c670dd4c14d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92793f8c-147f-44db-bf2a-d3859ad00a9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_272_loeros_az_uj_passat_kombi_sportosra_hangolt_verzioja","timestamp":"2019. március. 01. 13:21","title":"272 lóerős az új Passat kombi sportosra hangolt verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8641e2e4-db3c-45e5-ab2f-7303092a14eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat vágnak ki a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt, az engedélyt egy nap alatt adták ki - folytatódnak a botrányok az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Fákat vágnak ki a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt, az engedélyt egy nap alatt adták ki - folytatódnak a botrányok...","id":"20190301_Kiadtak_az_engedelyeket_13_fat_vegleg_kivagnak_a_Nagy_Imreszobor_athelyezese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8641e2e4-db3c-45e5-ab2f-7303092a14eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8080a-d4bc-447a-a1e7-2d34973daf16","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kiadtak_az_engedelyeket_13_fat_vegleg_kivagnak_a_Nagy_Imreszobor_athelyezese_miatt","timestamp":"2019. március. 01. 17:51","title":"Kiadták az engedélyeket, 13 fát végleg kivágnak a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit. A kutatás a közepén tart, de már beadtak egy pályázatot uniós forrásokra, hogy az ilyen módszerrel fűtő háztartásokat korszerűsíthessék.","shortLead":"Nemzetközi konzorcium vizsgálja a hagyományos tüzelési mód mindent elégető változatának káros következményeit...","id":"20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2949d8ae-fc6f-4f35-ad80-b44ade5f90b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Unios_penzbol_korszerusitenek_a_szemetegeto_haztartasok_futeset","timestamp":"2019. március. 02. 13:55","title":"Uniós pénzből korszerűsítenék a „szemétégető” háztartások fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum, a hajléktalanság elleni küzdelem új formája, egy korrupciós múzeum és a neonok elleni harc is szerepel.\r

\r

","shortLead":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum...","id":"20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14f0944-9442-4662-a9aa-33f7c70a2937","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","timestamp":"2019. március. 01. 17:32","title":"Puzsér a neonok, a hajléktalanság, a korrupció és az autóforgalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]