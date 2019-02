Az összehajtható telefonokról talán még senki nem tudja, hogy mire lesznek igazán jók, mégis évek óta egy emberként várt érkezésükre az iparág és a technológiai újdonságok iránt érdeklődő felhasználók. A jeget még tavaly ősszel törte meg a Royole nevű, nem igazán ismert kis kínai gyártó, ám az első nagy durranást, amire mindenki várt, a Samsung szerda este, Londonban bemutatott Galaxy Fold nevű készüléke jelentette. A dél-koreai vállalat megelőzte vele legnagyobb konkurensét, a saját hasonló megoldását, a Mate X-et csak vasárnap délután prezentáló Huaweit.

A két telefon bemutatása között még négy nap sem telt el, ám ha képzeletben egymás mellé tesszük őket, akkor úgy tűnik, mintha a Samsung Galaxy Fold (fény)évekkel korábbi lenne, mint a Huawei Mate X. A barcelonai Mobile World Congress szakkiállítás nulladik napján bemutatott Mate X technológiailag annyival kiforrottabbnak tűnik a Galaxy Foldnál, hogy már-már érthetetlennek tűnik, mi történik a világ legnagyobb okostelefon-gyártójával.

A Galaxy Foldon összehajtott állapotában egy 4,6 hüvelykes képernyő látható. Ami nem kicsit, sőt sokaknak pont jó. A probléma az, hogy a képernyő körül egy nagyon(-nagyon) nagy műanyag káva terebélyesedik. Erről egészen vasárnapig azt gondolhattuk, hogy biztosan csak itt tart 2019-ben a technológia, az összehajtható telefonok első generációjánál belefér.

Samsung Galaxy Fold © hvg.hu

De vasárnap délután kiderült, hogy ez nem így van, a Huawei vezérigazgatója, Richard Yu ugyanis egy olyan mobilt húzott elő Barcelonában, amelynek 6,6 hüvelykes képernyője összecsukott állapotban elfoglalja majdnem az egész előlapot.

Huawei Mate X © Huawei

Ehhez képest nüansznyi különbségnek tűnik, hogy a Galaxy Foldot szétnyitva egy 7,3 colos képernyő tárul a felhasználó elé, míg a Mate X képátlója 8 colos. Az előlapi különbség magyarázata is itt, a szétnyitásnál keresendő. Míg a Samsung készülékén belül van a nagy képernyő, összecsukott állapotában pedig csak egy másik, külső kijelzőt látunk, addig a Huaweinél egyetlen képernyő van, mégpedig kívül, és összecsukva ez "öleli körül" a készüléket.

Huawei Mate X © hvg.hu

© hvg.hu

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Huawei Mate X-et összecsukva nem csak elöl, hanem hátul is megmutatkozik egy képernyő, ami – ha ügyesen dolgoznak a fejlesztők – praktikus előnyöket hozhat majd a felhasználói élményben.

Huawei Mate X © Huawei

A nyitó-csukó mechanikához köthető egy másik hatalmas különbség. A Samsung ugyan nem ismertette a pontos paramétereket, de a Huawei – feltételezhetően megalapozott – ismeretei szerint a Fold szétnyitva 6,9 mm vastag, míg a Huawei eszköze 5,4 mm-es. Már százalékosan sem kicsi a különbség, de minden valószínűséggel zsebben érezhetővé válik majd, amikor valaki elteszi a mobilját. Összecsukva már hozzáadódik a mechanika is, végeredményben egy 17 mm-es telefont kapunk egy 11 mm-es ellenében. Kereken 6 mm-nyi különbséget – de már hármat is – pedig jellemzően évek alatt szoktak lefaragni a gyártók. Ez rengeteg.

© hvg.hu

© hvg.hu

Lóerő, kamera, akkumulátor

Mindkét mobil szívét egy 7 nm-es csíkszélességgel gyártott lapkakészlet jelenti, a Samsung a Qualcomm Snapdragon 855-ösét alkalmazza (1x2,84 GHz + 3x2,42 GHz + 4x1.8 GHz magokkal), a Huawei pedig természetesen a házon belül készülő Kirin 980-ast (2x2,6 GHz + 2x1,92 GHz + 4x1,8 GHz). Előbbi esetben 12 GB RAM társul a processzor mellé, utóbbiban pedig 8 GB. Hogy a nyers számokból és lóerőből végül milyen gyakorlati különbség ered, azt majd az első tesztek döntik el. Ezen a fronton elképzelhető, hogy a Galaxy Fold jobban teljesít majd, a nagy kérdés az, hogy csak papíron vagy élményben is érezhető lesz majd az eltérés. A belső tárhely mindkét eszközbe 512 gigás.

Huawei Mate X © hvg.hu

A Huawei újdonságába szerelt kamerarendszer lényegében megegyezik az aktuális csúcskészülékükbe, a Mate 20 Próba szerelttel, így várhatóan – a Samsung Galaxy S10+ és a Huawei P20 Pro társaságában – a mobilfotózás terén jelenleg elérhető legjobb fényképek készíthetők majd a kínaiak összehajtható telefonjával is.

A Mate X-ben lévő, összesen 4500 mAh-es kapacitást kiadó akkumulátorpár nem sokkal erőteljesebb, mint a Galaxy Foldba szerelt 4380 mAh-es. Sőt, az előbbi mobil jóval nagyobb "kis képernyője" miatt bőven előfordulhat, hogy a Samsung telefonja valamivel tovább bírja majd a Huaweiénél. De az egészen biztos, hogy a feltöltésnél nagyobb lesz a különbség: a Samsung 18W-os gyorstöltésével a Huawei 55W-os – eddigi leggyorsabb – megoldása áll szemben. Ez utóbbiról a bemutatón az a konkrétum is kiderült, hogy mindössze 30 perc alatt 85 százalékosra tölti fel a Mate X akkumulátorát. A gyártó korábbi (P20 Pro, Mate 20 Pro) ígéretei és valódi teljesítménye tükrében minden okunk megvan el is hinni ezt.

Huawei Mate X © Huawei

Árhatár a csillagos ég?

A már az 5G-s mobilhálózatokkal is kompatibilis, Android 9.0 Pie operációs rendszerű telefonok egyike sem olcsó. A Samsung szerdán 2000 eurós árcédulát lebegtetett be, a Huawei vasárnap 2300 eurós áron jelentette be saját új telefonját. A dél-koreai 634 ezer forint után a kínai vetélytársnál 730 ezer forintról beszélhetünk. Még ha bruttó, végső kiskereskedelmi árnak is tekintjük ezeket az összegeket, akkor is elképesztően magasak.

Hogy a Huawei Mate X ér-e százezer forinttal többet a Samsung Galaxy Foldnál, az így, az eszközök közül saját szemünkkel csak az előbbit látva – azt is csak üveg mögül – egyértelműnek tűnik: igen. (A végső döntést csak tesztelés után hozhatjuk majd meg.) A 730 ezer forinttal a 634 ezer forinttal összemérve tehát valószínűleg semmi gond nincsen. Azzal sincs feltétlenül baj, hogy egy ilyen, újszerű kategória eszközeit dupla annyiért adják a gyártók, mint a "hagyományos" csúcsmodelljeiket. A probléma a kiindulási ponton keresendő: ott, hogy ma már "a hagyományos" csúcskészülékekért is minden nagy gyártó elkér 330-450 ezer forintot. Ha ez az alapár alacsonyabb lenne, könnyebben befogadhatnák a felhasználók a dupláját is. Így azonban nagy kérdés, hányan fogják két csúcskategóriás számítógép árát kifizetni egy eszközért, ami végső soron mégiscsak pont arra képes, mint egy normál okostelefon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.