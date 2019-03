Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak sorában nagynak számít, a buszflotta méretéhez és állapotához képest édeskevés.","shortLead":"Kivételesen nem használt, hanem új buszokat vesz a BKV. A 20+20 darabos beszerzés a közlekedési vállalat vásárlásainak...","id":"20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8fec1-51c0-4f28-9bfe-c03572f52488","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_BKV_belevagott_a_buszbeszerzesbe","timestamp":"2019. március. 06. 11:40","title":"A BKV belevágott a buszbeszerzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax Amsterdamtól, és ezzel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A meccs után a Real védője, Carvajal úgy fogalmazott: a szezonjuk eddig \"egy darab szar\".","shortLead":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax...","id":"20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbe91c-d4d5-44b6-b3dd-1fe511ea1d0d","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","timestamp":"2019. március. 06. 12:04","title":"Kitépték a szívét, az évszázad vereségét szenvedte el a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","shortLead":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","id":"20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73570d-ffb0-4d7a-90d6-a470702e7275","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Jófejségből ötös: diákja babájára vigyázott egy matematikatanár az órán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége, a Samsung és a Huawei. ","shortLead":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége...","id":"20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0264f103-2e24-445f-a814-9e95025945b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","timestamp":"2019. március. 05. 11:33","title":"Megjött a Samsung és a Huawei \"kihívója\", itt a Lego Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","shortLead":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","id":"20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372dd9a-f0b2-4f00-a387-b430a68774ea","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","timestamp":"2019. március. 06. 10:02","title":"Smink nélküli légiutas-kísérőkkel csinál forradalmat a Virgin Atlantic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]