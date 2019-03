Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly minden szegmensben az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését.","shortLead":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly...","id":"20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b8a600-9160-4afa-ba80-e334b2040ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","timestamp":"2019. március. 08. 11:55","title":"Megvannak a csok és a hitelpörgetés első nyertesei: a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy III. kerületi lakóházban mutatták ki a mérgező gázt a tűzoltók.","shortLead":"Egy III. kerületi lakóházban mutatták ki a mérgező gázt a tűzoltók.","id":"20190308_A_szenmonoxidmero_mentette_meg_az_eletuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28bd496-bf3b-4c8d-b074-c3c9bae41698","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_A_szenmonoxidmero_mentette_meg_az_eletuket","timestamp":"2019. március. 08. 21:59","title":"A szén-monoxid-mérő mentette meg az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ca038a-ada9-48e5-a12c-f2795d165fb3","c_author":"Kovács Péter Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány tájékoztatóján még nem száradt meg a festék, de a fő vonalak már világosak.","shortLead":"A kormány tájékoztatóján még nem száradt meg a festék, de a fő vonalak már világosak.","id":"20190308_2020_vegeig_marad_a_szabad_munkavallalas_Nagy_Britanniaban__ha_van_deal_ha_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ca038a-ada9-48e5-a12c-f2795d165fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fd914b-3b54-46e8-8864-bf07f26f0424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_2020_vegeig_marad_a_szabad_munkavallalas_Nagy_Britanniaban__ha_van_deal_ha_nincs","timestamp":"2019. március. 08. 13:54","title":"2020 végéig marad a szabad munkavállalás Nagy- Britanniában – ha van deal, ha nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, van valami, amiben a Fidesz egyet tud érteni a Momentummal.","shortLead":"Úgy tűnik, van valami, amiben a Fidesz egyet tud érteni a Momentummal.","id":"20190308_A_kormany_szerint_a_burkaviseles_belefer_nem_tamogatjak_a_betiltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1c78da-60bc-45b7-ba18-297002750dd9","keywords":null,"link":"/elet/20190308_A_kormany_szerint_a_burkaviseles_belefer_nem_tamogatjak_a_betiltasat","timestamp":"2019. március. 08. 05:34","title":"A kormány szerint a burkaviselés belefér, nem támogatják a betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","shortLead":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","id":"20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08a865-6b4f-4e12-8593-b39bcdc61eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","timestamp":"2019. március. 08. 19:54","title":"Több mint ötmilliárdot ad a kormány egy rejtélyes ugandai fejlesztési programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sanzon koronázatlan királynője a „Je t’aime” európai turnéjával lép fel jövő március 10-én a Sportarénában, a Cseh Nemzeti Filharmonikusokkal kiegészülve.","shortLead":"A sanzon koronázatlan királynője a „Je t’aime” európai turnéjával lép fel jövő március 10-én a Sportarénában, a Cseh...","id":"20190308_Budapestre_erkezik_Mireille_Mathieu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177d9d14-9882-4bbe-a711-9e93e87edeaf","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Budapestre_erkezik_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. március. 08. 09:45","title":"Budapestre jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékosra nőtt februárra az infláció.","shortLead":"3,1 százalékosra nőtt februárra az infláció.","id":"20190308_Nagyot_dragultak_a_gyumolcsok_es_a_peksutemenyek_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b275ea84-aeef-4de7-ac26-f7347c4ff13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Nagyot_dragultak_a_gyumolcsok_es_a_peksutemenyek_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2019. március. 08. 09:46","title":"Nagyot drágultak a gyümölcsök és a péksütemények, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","id":"20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9c7a6-251c-45db-8a16-f193629d1542","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","timestamp":"2019. március. 08. 17:08","title":"Kizárnák a Fideszt, rögtön javult az Európai Néppárt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]