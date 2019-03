Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","id":"20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa36d16f-b09a-456e-b46e-97273954e59f","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 08. 18:09","title":"Nincs itt semmi látnivaló: Berlusconi nem zárná ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","shortLead":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","id":"20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03438b7c-dd9b-499f-8302-eabf853f9e0c","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","timestamp":"2019. március. 08. 21:37","title":"Maradonának Kubában is van három gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de07800-c942-4afb-b255-27caef1745ef","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet Kőbányán, de a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át. ","shortLead":"A magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet Kőbányán, de a legjobb esetben is csak öt év...","id":"201910__kozlekedesi_muzeum__szereloakna__rozsdamentes__kobanyai_vilagos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de07800-c942-4afb-b255-27caef1745ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de14954-fda1-452e-9a2e-abfdb2ea1114","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910__kozlekedesi_muzeum__szereloakna__rozsdamentes__kobanyai_vilagos","timestamp":"2019. március. 09. 07:00","title":"Kerül, amibe kerül, de tényleg látványosnak ígérkezik az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt le a munkával pénteken.","shortLead":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt...","id":"20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d89aa-8249-4f7f-9c26-946a3d323f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","timestamp":"2019. március. 09. 15:36","title":"Közel 400 ezer nő tüntetett Madridban nőnapkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában - közölte szombaton Milenio című helyi lap biztonsági forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában...","id":"20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0914db5-0885-4274-a529-429f57cb4f60","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","timestamp":"2019. március. 09. 19:42","title":"15 embert lelőttek egy mexikói sztriptízbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd634ce-03d4-423e-b5b6-77ea4235b8b2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Genfben sikerült üléspróbát vennünk a bottropi székhelyű autónemesítő legfrissebb zászlóshajó modelljében. Ami két kisebb meglepetéssel szolgált.","shortLead":"Genfben sikerült üléspróbát vennünk a bottropi székhelyű autónemesítő legfrissebb zászlóshajó modelljében. Ami két...","id":"20190309_apro_de_bosszanto_hibara_bukkantunk_a_900_loeros_brabus_mercedesmaybachban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd634ce-03d4-423e-b5b6-77ea4235b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181e7793-eb37-4e03-b2f6-84084e2c4c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_apro_de_bosszanto_hibara_bukkantunk_a_900_loeros_brabus_mercedesmaybachban","timestamp":"2019. március. 09. 06:41","title":"Apró, de bosszantó hibára bukkantunk a 900 lóerős Brabus Mercedes-Maybachban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","shortLead":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","id":"20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb465c1-c5b6-4b3a-9c23-3f26bc40e3ed","keywords":null,"link":"/sport/20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","timestamp":"2019. március. 09. 16:55","title":"Két döntőt is kizárással bukott Liu Shaolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig nem volt áram.","shortLead":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig...","id":"20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0cd2e-16f2-4244-9eca-1d1e7397360b","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","timestamp":"2019. március. 09. 21:08","title":"Áram nem volt, kézzel hajtották a lélegeztetőgépet Venezuelában, de meghalt a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]