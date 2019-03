Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással gyanúsított embereket kínoznak és ölnek meg.\r

\r

","shortLead":"A lap szerint a szervezet évek óta támogat Afrikában és Ázsiában olyan vadőröket, akik rendszeresen vadorzással...","id":"20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c1757f-338e-40f2-9ffd-00d30499c932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16122014-bd35-4f79-8729-c8edf7bc4ea6","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Buzzfeed_Kegyetlen_paramilitaris_szervezetekkel_uzletel_a_WWF","timestamp":"2019. március. 05. 19:14","title":"Buzzfeed: Kegyetlen paramilitáris szervezetekkel üzletel a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök. A munkavállalalók még mindig alig mernek hangot adni igényeiknek, pedig a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja éppen a legveszélyeztetettebb csoportokat, a kismamákat, diákokat és nyugdíjasokat szeretné a munka világába terelni. Közben az Y-generáció már rájött, hogy csak egy élete van, és a munkahelyén is jól szeretné érezni magát.","shortLead":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök...","id":"20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7916cbe-9e03-4a51-9640-accf7ae3e326","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","timestamp":"2019. március. 06. 15:55","title":"HVG Állásbörze: a fiataloknál már nem sláger a 8 óra munka, 8 óra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","shortLead":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","id":"20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f905e3e-845d-43b3-9421-385ce62f9d64","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","timestamp":"2019. március. 05. 13:40","title":"Engedély nélkül tartott oroszlánja ölte meg a cseh gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is túlszárnyalta. És a jövőben még több hozzá hasonló bűnöző bukkanhat fel világszerte.","shortLead":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is...","id":"20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f440b-ddd3-4119-aa8a-b744002b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","timestamp":"2019. március. 06. 09:03","title":"10 év vagy életfogytiglan: hamarosan elítélik a digitális drogbárót, aki egy laptopról irányította a hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi Mátyás által írt, illetve a neki és a feleségének címzett leveleket tartalmazza. Ezek olyan titkokat rejthetnek, amelyekről eddig a történészek sem tudtak. Kirajzolódik belőlük egy 20. századi diktátor gondolkodásmódja, Rákosi intellektusa, jó nyelvérzéke és a kényszerített emigrációjának kapcsolati hálója.","shortLead":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi...","id":"20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7245bf65-2de9-4563-8c3b-5afdc03ebef3","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","timestamp":"2019. március. 05. 17:30","title":"Most belenézhet, hogyan könyörgött Rákosi Mátyás a hazatérésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett emberkereskedőkről és újságírókról, akik segítik vagy kapcsolatba lépnek az illegális migránsokkal. Ebbe gyakran a mexikói határőrök és a mexikói hírszerzés munkatársai is besegítenek – jelentette szerda esti riportjában az NBC televízió. \r

","shortLead":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett...","id":"20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc600f1-8c9a-44ba-b796-88fd0dd9d64c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","timestamp":"2019. március. 07. 06:28","title":"Listázzák az illegális bevándorlókat segítőket az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami vagyonkezelői alapítvány, amelyet immár kutatási célra is létre lehet hozni. Ezzel a kormány újabb lépést tett céljai elérése felé, amelyeket az MTA oly erősen kritizált.","shortLead":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami...","id":"20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec2c68b-56ca-40fc-8cd4-edfd6f5265ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","timestamp":"2019. március. 05. 14:22","title":"Megszavazta a Parlament, immár átveheti az MTA kutatóintézeteit egy állami alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","shortLead":"Utólag fújta oda az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. Nem először gyűlik meg az ellenzék baja a helyesírással.","id":"20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cad8d1b-5000-4689-a32d-2ff179e21bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5153dc1-e9a8-4246-8741-98ec7927240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kihagytak_a_k_betut_Orban_hulyenek_nez_minet","timestamp":"2019. március. 05. 10:16","title":"Kihagyták a k betűt: „Orbán hülyének néz minet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]