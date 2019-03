Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e198dee-f7e2-4eb8-8a90-ef243b617a2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galápagos-szigeteken őshonos, 155 fiatal óriásteknőst engedtek szabadon az Ecuadortól mintegy 970 kilométerre elterülő szigetcsoport egyik tagján, annak ökológiai regenerálódása érdekében – közölte az ecuadori környezetügyi minisztérium.","shortLead":"A Galápagos-szigeteken őshonos, 155 fiatal óriásteknőst engedtek szabadon az Ecuadortól mintegy 970 kilométerre...","id":"20190304_galapagos_szigetek_oriasteknosok_szabadon_engedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e198dee-f7e2-4eb8-8a90-ef243b617a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41c90-9af6-4528-bdc7-e6638cf01c6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_galapagos_szigetek_oriasteknosok_szabadon_engedese","timestamp":"2019. március. 04. 20:33","title":"Videó: 155 fiatal óriásteknőst engedtek szabadon a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területen vízparti villapark és hotel is épül, de az érintett ingatlancégek tagadják, hogy ők tették volna.","shortLead":"A területen vízparti villapark és hotel is épül, de az érintett ingatlancégek tagadják, hogy ők tették volna.","id":"20190304_Valaki_letarolta_a_kiemelten_vedett_nadast_Balatonakaliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafc01-bf70-4325-8633-ad4ecaf171b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Valaki_letarolta_a_kiemelten_vedett_nadast_Balatonakaliban","timestamp":"2019. március. 04. 18:27","title":"Valaki letarolta a kiemelten védett nádast Balatonakaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja a családja. Donald Trump elnök nem szokta nyíltan bírálni szövetségeseit, de legutóbb Észak-Korea vezetőjét is dicsérte.\r

\r

","shortLead":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja...","id":"20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccf40e-7ebb-4afb-bae9-443fdc896b3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","timestamp":"2019. március. 04. 05:15","title":"Egy éve börtönben tartja és kínozza Szaúd-Arábia a szaúdi-amerikai kettős állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt számára nagyobb elismerés, mint a közönség tapsa. A 81 éves korában elhunyt Koós Jánosra egy korábbi interjújával és a dalaival emlékezünk.","shortLead":"Nem volt számára nagyobb elismerés, mint a közönség tapsa. A 81 éves korában elhunyt Koós Jánosra egy korábbi...","id":"20190303_Koos_Janos_Ha_a_humor_meghal_akkor_ot_perc_mulva_en_is_meg_fogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd4b05-de7f-4226-82b6-1cdee570a687","keywords":null,"link":"/kultura/20190303_Koos_Janos_Ha_a_humor_meghal_akkor_ot_perc_mulva_en_is_meg_fogok","timestamp":"2019. március. 03. 09:46","title":"Koós János: „Ha a humor meghal, akkor öt perc múlva én is meg fogok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion megközelítését, parkolók alig létesülnek a 67 ezres új stadionnál.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion...","id":"20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eae06b2-9c79-4163-955a-5ba1b68e7ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","timestamp":"2019. március. 04. 10:28","title":"Autóval menne az új Puskás-stadionba? Felejtse el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","shortLead":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","id":"20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bf6bb0-cbd6-4855-aab3-a54b856cf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","timestamp":"2019. március. 04. 20:55","title":"A szükségesnél jóval kevesebb rendőr végez a szakgimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa18f-c8ab-4382-9054-473ea96e6319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump megvédte az amerikai érdekeket - büszkélkedett John Bolton.","shortLead":"Trump megvédte az amerikai érdekeket - büszkélkedett John Bolton.","id":"20190303_Trump_tanacsadoja_szerint_siker_hogy_egyezseg_nelkul_ert_veget_a_csucstalalkozo_Kim_Dzsong_Unnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa18f-c8ab-4382-9054-473ea96e6319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713a7abf-c914-43bd-ba7b-a469f8d44bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Trump_tanacsadoja_szerint_siker_hogy_egyezseg_nelkul_ert_veget_a_csucstalalkozo_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2019. március. 03. 21:38","title":"Trump tanácsadója szerint siker, hogy egyezség nélkül ért véget a csúcstalálkozó Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","shortLead":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","id":"20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0859bd86-8102-458e-832b-060796f0f317","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. március. 03. 09:53","title":"Ma még eshet, hétfőn akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]