[{"available":true,"c_guid":"172a6150-d39e-48d6-a6cd-069e7427eee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátkampány új darabja a nagyszülői gyedet reklámozza. ","shortLead":"A plakátkampány új darabja a nagyszülői gyedet reklámozza. ","id":"20190317_Itt_a_legujabb_kormanyplakat__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172a6150-d39e-48d6-a6cd-069e7427eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce0831c-301c-47d3-b9a3-2a5d5009bffa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Itt_a_legujabb_kormanyplakat__foto","timestamp":"2019. március. 17. 10:52","title":"Itt a legújabb kormányplakát - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","shortLead":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","id":"20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a9153-25c3-4cdf-b681-d4c652ea44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. március. 17. 09:31","title":"50-re emelkedett az új-zélandi mészárlás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","shortLead":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","id":"20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33fd60a-8308-4f52-a35d-2586d7121a00","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","timestamp":"2019. március. 17. 21:03","title":"Alig érkeznek menekültek Olaszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai beavatkozás miatt tört ki botrány.","shortLead":"Elveszőben a szavahihetősége. Az erkölcsös hatalomgyakorlást meghirdető Justin Trudeau körül régimódi politikai...","id":"201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39cb5e8-54a7-4e6d-9824-07459bdb0732","keywords":null,"link":"/vilag/201911__trudeau_bajban__politikai_nyomas__felbolydult_kanada__megrepedt_maz","timestamp":"2019. március. 16. 09:00","title":"A kanadai sztárminiszterelnök elkövette a legsúlyosabb politikusi bűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg egy ausztrál tanulmány.","shortLead":"A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg...","id":"20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b9eecc-ee3f-440a-a65c-7157815951c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","timestamp":"2019. március. 17. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy meggyógyuljon a Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tilos lehet a gázfűtés 2025-től az új építésű házakban az Egyesült Királyságban, csak a gázos főzőlapok maradhatnak – számolt be a BBC a brit pénzügyminiszter terveiről.","shortLead":"Tilos lehet a gázfűtés 2025-től az új építésű házakban az Egyesült Királyságban, csak a gázos főzőlapok maradhatnak –...","id":"20190316_gazfutes_tiltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acad1782-001a-4b45-8233-80ff7b79b57b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_gazfutes_tiltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. március. 16. 10:03","title":"Nagy dolog, ha meglépik: tilos lehet a gázfűtés az új házakban, ráadásul már 2025-től a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]