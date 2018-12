Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor már igen hosszú.","shortLead":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor...","id":"20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77633028-29ea-4220-9df2-be9187a76ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","timestamp":"2018. december. 12. 17:33","title":"Lesz miből válogatni 2019-ben: ezek a telefongyártók csinálnak jövőre összehajtható mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze előbb ő is tájékozódik.","shortLead":"Persze előbb ő is tájékozódik.","id":"20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fca3d5-b48f-4c58-aac0-ebea433738b8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","timestamp":"2018. december. 13. 06:35","title":"Gundel Takács Gábor felméri, hol tart ma az általános tájékozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DuckDuckGo nevű keresőmotor szakemberek a nyár közepén végeztek egy kísérletet, hogy megnézzék, a Google mennyire tartja véleménybuborékban a felhasználókat. A nemrég publikált tanulmányuk szerint sokkal jobban, mint azt eddig gondolták.","shortLead":"A DuckDuckGo nevű keresőmotor szakemberek a nyár közepén végeztek egy kísérletet, hogy megnézzék, a Google mennyire...","id":"20181212_google_keresesi_talalatok_duckduckgo_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db445b-37e3-4d76-8775-cdfe84b19b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_keresesi_talalatok_duckduckgo_felmeres","timestamp":"2018. december. 12. 12:03","title":"Jól van ez így? Akkor is megjegyez minket a Google, ha kijelentkezünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01927e5b-482d-4caa-a920-c3583c2ab5c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel ígérete szerint a processzorokba integrált grafikus chip számítási kapacitása 2019-ben átlépi az 1 teraflopot.","shortLead":"Az Intel ígérete szerint a processzorokba integrált grafikus chip számítási kapacitása 2019-ben átlépi az 1 teraflopot.","id":"20181212_intel_processzor_intergralt_grafikus_chip_teraflop_szamitasi_kapacitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01927e5b-482d-4caa-a920-c3583c2ab5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9203907-f7f0-4612-aaf2-14f5631a0ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_intel_processzor_intergralt_grafikus_chip_teraflop_szamitasi_kapacitas","timestamp":"2018. december. 12. 18:33","title":"Olyan grafikus erőt pakol az Intel a 2019-es processzorokba, hogy nem lesz szükség plusz videokártyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sportért felelős államtitkár a Magyar Időknek adott interjút.","shortLead":"A sportért felelős államtitkár a Magyar Időknek adott interjút.","id":"20181212_Szabo_Tunde_ujabb_stadionok_kellenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba3cb6e-5245-4997-97ce-96fe71320cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Szabo_Tunde_ujabb_stadionok_kellenek","timestamp":"2018. december. 12. 12:02","title":"Szabó Tünde: Újabb stadionok kellenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","shortLead":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","id":"20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cea92b-2ca7-4f38-89b6-38aa3a6e0347","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","timestamp":"2018. december. 13. 10:01","title":"A Facebook ereje: millióan látták Orbán feszült arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz...","id":"20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928206c4-124e-4b00-81c9-5df67c765afd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","timestamp":"2018. december. 12. 15:22","title":"Megnyerte Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]