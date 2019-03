Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek a bevezetése, amivel kiszűrhetőek a traffipaxoknál lassító gyorshajtók.","shortLead":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek...","id":"20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f29db-83b1-4f0e-a372-65980fca9b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 19:32","title":"Gyorshajtás: átmenetileg meghátrált a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap mint nap. És a benzinkutakon még ennél is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap...","id":"20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596b9f2b-9288-4447-ae20-63d09f3eb876","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","timestamp":"2019. március. 21. 06:41","title":"Egy autó kormánya 4-szer piszkosabb, mint egy nyilvános WC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99410e5-7e1b-41c9-ac32-801c851e61ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt mondta Marosán György, a péklegényből lett kommunista potentát az elégedetlenkedő munkásoknak. Most, hogy az elégedetlenség újra szemmel látható méreteket, sőt sztrájksorozat képét öltötte, felmerül a kérdés: a zsömle kicsi, vagy a dolgozók étvágya lett túl nagy? – erre a kérdésre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"„Nem a zsemle kicsi, elvtársak, hanem a pofátok nagy!” A fáma szerint ezt mondta Marosán György, a péklegényből lett...","id":"20190321_A_magyar_munkasnak_a_pofaja_nagy_vagy_a_bere_kicsi_Beszedes_abra_az_europai_oraberekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99410e5-7e1b-41c9-ac32-801c851e61ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45a14d4-bd76-445a-b7af-68c936a5b576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_A_magyar_munkasnak_a_pofaja_nagy_vagy_a_bere_kicsi_Beszedes_abra_az_europai_oraberekrol","timestamp":"2019. március. 21. 14:34","title":"A magyar munkásnak a pofája nagy, vagy a bére kicsi? Beszédes ábra az európai órabérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","shortLead":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","id":"20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251afeb4-f58e-4bb4-8591-a1b952fdf423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 18:29","title":"14,5 milliárd forinttól eshet el Magyarország Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római Museo di Roma in Trasteverében.","shortLead":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római...","id":"20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee85415-e7a0-46de-a364-f4ea52ad34be","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","timestamp":"2019. március. 21. 17:53","title":"Magyar fotós életművéből nyílik kiállítás Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Barlangjában zavarták meg a medvét, az áldozat nem élte túl.","shortLead":"Barlangjában zavarták meg a medvét, az áldozat nem élte túl.","id":"20190322_Embert_olt_a_medve_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e202f-600a-4ac2-bce7-7ad82e35c7c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Embert_olt_a_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. március. 22. 14:20","title":"Embert ölt a medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen súlyos tragédiákhoz vezethet majd a légi közlekedésben. Mindezt még egy 2004-ben megjelent tanulmányban állították.","shortLead":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen...","id":"20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779f70f-297b-4f23-a3a7-e362340191fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","timestamp":"2019. március. 22. 09:03","title":"Szörnyű igazság: 15 éve már megjósolták a szakértők, hogy bekövetkezik a \"Boeing-tragédia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előtte Varga István volt a vezető, egészen addig, míg be nem vallotta: független sajtóterméket is forgat.","shortLead":"Előtte Varga István volt a vezető, egészen addig, míg be nem vallotta: független sajtóterméket is forgat.","id":"20190322_Megvan_a_fideszes_mediabirodalom_uj_feje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22329bf-9094-4ec7-86cb-55615fc13cab","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Megvan_a_fideszes_mediabirodalom_uj_feje","timestamp":"2019. március. 22. 16:22","title":"Megvan a fideszes médiabirodalom új feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]