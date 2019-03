Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ekkora teljesítmény még egy benzinmotortól is tiszteletre méltó, nemhogy egy gázolajos egységtől.","shortLead":"Ekkora teljesítmény még egy benzinmotortól is tiszteletre méltó, nemhogy egy gázolajos egységtől.","id":"20190326_515_loeros_es_dizel_alaposan_felhergeltek_az_uj_bmw_x5ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc07a7-fbc7-4498-b1a4-bfe8f6b1cb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_515_loeros_es_dizel_alaposan_felhergeltek_az_uj_bmw_x5ot","timestamp":"2019. március. 26. 11:21","title":"515 lóerős és dízel: alaposan felhergelték az új BMW X5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk arról ír, a rendőrség vendégmunkásokat elszállásoló vagy foglalkoztató emberek után kérdez a faluban, ahol egy zsákban találtak rá gyerekek az emberi maradványokra.\r

\r

","shortLead":"A Blikk arról ír, a rendőrség vendégmunkásokat elszállásoló vagy foglalkoztató emberek után kérdez a faluban, ahol...","id":"20190325_Vendegmunkast_darabolhattak_fel_Jaszalsoszentgyorgyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a092137-1c91-4001-96ca-b938c652b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Vendegmunkast_darabolhattak_fel_Jaszalsoszentgyorgyon","timestamp":"2019. március. 25. 06:18","title":"Vendégmunkást darabolhattak fel Jászalsószentgyörgyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet a Spektrum tíz részes dokumentumfilm sorozat a Vörös riasztás, mely földünk legvadabb időjárási szélsőségeit mutatja be. A csatorna ígérete szerint a sorozat nem csak a problémákra, hanem a megoldási lehetőségekre is hangsúlyt fektet.","shortLead":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet...","id":"20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e30d70-65b0-49d8-9b18-7cc7aab564ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2019. március. 24. 19:03","title":"Egy elszomorítóan izgalmas sorozat indul holnap este a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemrég lett nyilvános a rendelet az új nyugdíjszorzókról, ebből pedig már kiszámolható, mekkora nyugdíj járhat. Ahhoz, hogy valaki 150 ezer forintnál többet kapjon, már több évtized munka kell olyan fizetésért, amilyen a legtöbb magyarnak nem volt.","shortLead":"Nemrég lett nyilvános a rendelet az új nyugdíjszorzókról, ebből pedig már kiszámolható, mekkora nyugdíj járhat. Ahhoz...","id":"20190326_Kiszamoltak_mekkora_nyugdij_jarhat_az_atlagmagyarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98dfcd6-fba1-4948-8c23-cf398a0906ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kiszamoltak_mekkora_nyugdij_jarhat_az_atlagmagyarnak","timestamp":"2019. március. 26. 07:49","title":"Kiszámolták, mekkora nyugdíj járhat az átlagmagyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1993b9f3-a1e3-4b58-89a2-ac639a3f0699","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hogy is mondjuk: hiánypótló kutatást végzett.","shortLead":"Hogy is mondjuk: hiánypótló kutatást végzett.","id":"20190326_Pezsgotabletta_feloldodas_sved_muvesz_lemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1993b9f3-a1e3-4b58-89a2-ac639a3f0699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8da67ec-76b7-4ee9-ac5e-acd975a4fe02","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Pezsgotabletta_feloldodas_sved_muvesz_lemez","timestamp":"2019. március. 26. 12:30","title":"Pezsgőtabletták feloldódásának hangját rögzítette lemezre egy svéd művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a04233-72e9-4514-9e7e-266c6a1c668d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt éve semmit nem hallottak Békés megyében a Battonya mellé beígért földhő-erőműről, egyelőre hűlt helye. Az uniós projektet bonyolító cég szerint viszont rövidesen a helyszínen is elkezdik a munkát.","shortLead":"Öt éve semmit nem hallottak Békés megyében a Battonya mellé beígért földhő-erőműről, egyelőre hűlt helye. Az uniós...","id":"20190323_Egyelore_hult_helye_a_beigert_36_milliard_forintos_foldho_eromunek_Bekesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a04233-72e9-4514-9e7e-266c6a1c668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9bd363-b564-45f8-8514-1e8ddc069fc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190323_Egyelore_hult_helye_a_beigert_36_milliard_forintos_foldho_eromunek_Bekesben","timestamp":"2019. március. 25. 11:34","title":"Noszogatnák a 36 milliárd forintos földhő-erőmű építését Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt és a karbantartás miatt le kellett terhelni a 3-as blokk teljesítményét.\r

\r

","shortLead":"Emiatt és a karbantartás miatt le kellett terhelni a 3-as blokk teljesítményét.\r

\r

","id":"20190325_Muszaki_hiba_volt_Pakson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c174a-b0c2-4314-b443-73f9ce2d28ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Muszaki_hiba_volt_Pakson","timestamp":"2019. március. 25. 10:59","title":"Műszaki hiba volt Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál (Kesma) – értesült a 24.hu. ","shortLead":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál...","id":"20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c243c308-8482-4318-bb85-2cae3518eef1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","timestamp":"2019. március. 25. 17:18","title":"Mozgolódás a Kesmánál: kinyomtatják a Mandinert, Lánczi távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]