Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán a magyar állam számára még elfogadhatatlan volt egy uniós-svájci megállapodásszöveg, pénteken viszont mégis elfogadtuk a változatlan szöveget – írja a Politico.

","shortLead":"Szerdán a magyar állam számára még elfogadhatatlan volt egy uniós-svájci megállapodásszöveg, pénteken viszont mégis...","id":"20190218_EU_Magyarorszag_hirtelen_elfogadta_ugyanazt_a_megallapodast_amit_szerdan_meg_kifogasolt_a_migracio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d0a0d-f198-4b19-9a5e-8f91c41764e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_EU_Magyarorszag_hirtelen_elfogadta_ugyanazt_a_megallapodast_amit_szerdan_meg_kifogasolt_a_migracio_miatt","timestamp":"2019. február. 18. 07:34","title":"EU: Magyarország hirtelen elfogadta ugyanazt a megállapodást, amit szerdán még kifogásolt a migráció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330d2bbf-e12e-4d9b-aa6b-16db278eae5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Gazprombank zárolta a PDVSA venezuelai állami olajipari konszern nála vezetett számláit. A Gazprombank a Gazprom orosz gázipari vállalat pénzügyi leánycége, a vagyona alapján a harmadik legnagyobb orosz pénzintézet. ","shortLead":"A Gazprombank zárolta a PDVSA venezuelai állami olajipari konszern nála vezetett számláit. A Gazprombank a Gazprom...","id":"20190217_A_Gazprombank_zarolta_a_venezuelai_allami_olajceg_szamlait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330d2bbf-e12e-4d9b-aa6b-16db278eae5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca9fc03-9665-4566-a06a-c35c61d0e1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_Gazprombank_zarolta_a_venezuelai_allami_olajceg_szamlait","timestamp":"2019. február. 17. 14:23","title":"A Gazprombank zárolta a venezuelai állami olajcég számláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e592a36-2af3-41bd-9e16-83cb60387c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának, így még a meleg nyári hónapok alatt is jót aludhat benne az ember.","shortLead":"Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának...","id":"20190218_eight_sleep_pod_okosmatrac_agymatrac_alvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e592a36-2af3-41bd-9e16-83cb60387c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865ea91-3f40-4917-b2c3-0cec7d16950e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_eight_sleep_pod_okosmatrac_agymatrac_alvas","timestamp":"2019. február. 18. 15:03","title":"Ennek a matracnak sokan örülnének: ha kell, akkor fűt, ha kell, akkor hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3","c_author":"Éltető Andrea","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","id":"20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df516e6a-ecc2-4e4b-b32a-e0f37e404c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","timestamp":"2019. február. 18. 14:48","title":"Az innovációs minisztérium legfőbb csúsztatásai az MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77070ccd-d57c-4e19-94db-02359c3fd680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kaliforniai San Bernardinóban történt, hogy ki kellett hívni a tűzoltókat az egyik telekre, mert egy fiatal puma bemerészkedett a lakott területre, és egy fáról figyelte az alatta kertészkedő tulajdonost. ","shortLead":"A kaliforniai San Bernardinóban történt, hogy ki kellett hívni a tűzoltókat az egyik telekre, mert egy fiatal puma...","id":"20190218_Eppen_kerteszkedett_mikor_az_egyik_farol_egy_puma_nezett_le_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77070ccd-d57c-4e19-94db-02359c3fd680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9f0b87-f60b-45bf-99b0-1f5a7f825a49","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Eppen_kerteszkedett_mikor_az_egyik_farol_egy_puma_nezett_le_ra","timestamp":"2019. február. 18. 12:05","title":"Éppen kertészkedett, mikor az egyik fáról egy puma nézett le rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19932e55-267c-4323-a457-7ac74762373e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknek folytatnia kéne a rendes munkát a parlamentben, de a tüntetéseknek is van értelme, mérte fel az IDEA Intézet. Izgalmas mintázatot hozott ki az a kérdés, hogy ki miért menne ki az utcára tüntetni.","shortLead":"Az ellenzéknek folytatnia kéne a rendes munkát a parlamentben, de a tüntetéseknek is van értelme, mérte fel az IDEA...","id":"20190218_IDEA_a_kormanyparti_szavazok_nagy_csoportja_soha_nem_menne_el_tuntetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19932e55-267c-4323-a457-7ac74762373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb34ac32-142b-4361-b7fc-36ea0370fee0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_IDEA_a_kormanyparti_szavazok_nagy_csoportja_soha_nem_menne_el_tuntetni","timestamp":"2019. február. 18. 09:32","title":"IDEA: A kormánypárti szavazók nagy csoportja soha nem menne el tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","shortLead":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","id":"20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bdd89e-d936-4025-a9f8-0175173e3988","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","timestamp":"2019. február. 19. 12:22","title":"Videó: Erre az autóritkaságra még Londonban is lefagyott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","shortLead":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","id":"20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e79a9e-bc85-49a4-ba2e-cbefe9e29e32","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","timestamp":"2019. február. 18. 08:10","title":"Orbán ma Izraelbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]