Van egy ország, amelynek telefonkészülékeit illene már végre nekünk is betiltanunk. Bárki beláthatja ezt, aki egy kicsit is gondolkodik. Sőt, gondolkodni sem kell, elég csupán felcsapnunk – minimális történelmi áttekintés gyanánt – az elmúlt évek során kifejezetten gyakran érkező híreket, amelyek a szóban forgó ország online térben tanúsított magatartásáról szólnak. Az erre szakosított kiberhadosztályaik milliókat, sőt tízmilliókat figyelnek meg folyamatosan. "Kívülről", Magyarországról nézve már csak azért is félelmetes az egész, mert mint kiderült: nem csak saját állampolgáraik után kémkednek, hanem rengeteg más országban is megkaparintják a felhasználók érzékeny adatait. A kiberkémkedés könnyen megy nekik, hiszen világszerte felhasználók milliárdjai használják az országban fejlesztett eszközöket. És az országban működő vállalatok jelentős részéről már többször bebizonyosodott, hogy szándékosan hagytak kiskapukat termékeikben azért, hogy aztán a mindenre kíváncsi kormány illetékesei meg tudják figyelni azt, akit akarnak.

Sajnos nem csak újságírói agymenésről van szó, a hatalmas ország számítógépekre és okostelefonokra is kiterjedő, nemzetközi kiberkémkedését már többször leleplezték. Arra is volt példa, hogy valaki olyan szinten rántotta le a leplet, hogy emiatt aztán külföldre kellett menekülnie, miután hazájában a halálbüntetéstől tartott.

A leírás alapján mostanra nyilván kitalálták, hogy Kínáról az Amerikai Egyesült Államokról van szó.

Oroszország mellett a másik olyan államról, amelyről már feketén-fehéren bebizonyították, hogy világszerte kémkedik a felhasználók után. Kissé talán komikus, hogy a cikk bevezetőjében említett, Huawei-tiltó állásfoglalást közzétévő amerikai szervezetek közt megtaláljuk a CIA-t és az NSA-t is.

Csak néhány hír az amerikai kormányzati szervezetek elmúlt években leleplezett kémkedéseiről. Hogy pontosan melyik vállalat hagyott meg annak idején kiskaput a cégeknek, azt nem tudni, de korábban a Yahoo, a Google és a Facebook is szóba került. (Utóbbiról pedig az elmúlt évben féltucatszor kiderült, hogy időnként – mindenféle kormányzati kérés nélkül, saját érdekében is – igencsak “lazán” bánik érzékeny adatainkkal.)

Mindennek fényében kicsit vicces és nagyon átlátszó, hogy az amerikai kormányzat teljes erejével tiltaná a kínai Huawei és a ZTE okostelefonjainak, hálózati infastruktúrájának és szolgáltatásainak USA-béli forgalmazását. Hiszen a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján több érv szólna az amerikai webes szolgáltatások nemzetközi korlátozása mellett, ha már az Egyesült Államokból üzemeltetett szolgáltatásokról feketén-fehéren kiderült, hogy kormányzati titokszervezetek adatgyűjtő karjaként is funkcionálnak. “De az más” – merül föl gyakran az ellenérv. “Hiszen az USA egy demokratikus állam, és bárki is jusson hatalomra, az nem tudna visszaélni a kibertérben etikátlanul megszerzett adatokkal.” Nagy kérdés, hogy ezt az érvet mégis mi támasztja még alá 2019-ben, amikor:

a Donald Trump elnökké választását megelőző kampány körül egyre több az online propagandás kérdőjel;

az elnök gyors tempóban távolítja el pozícióból a vele egyet nem értő vezetőket, még saját körein belülről is;

az etikátlan adatgyűjtés miatt Facebook-botrányban főszerepet játszó brit Cambridge Analytica elemzőcég futtatta Trump webes kampányait.

Bagoly mondja tehát verébnek, hogy nagy a feje. De hogy miért is mondja? A látványosan bizonyítékok nélkül hagyott vádak mellett nehéz másra gondolni, minthogy az amerikai kormányzat egyszerű területvédést folytat. Hazai pályáján védi a legsikeresebb, a komolyan vehető mobilgyártók közt egyedüli amerikai szereplőként működő Apple-t. Nem is feltétlenül konkrétan a céget védik, hanem Amerikát mint a technológiai innováció élharcosát, melynek a mindennapi viszonylatban az Apple az egyik koronaékszere. Talán azt is próbálják gáncsolni, ami – tetszik, nem tetszik – mára elkerülhetetlennek tűnik: hogy a Szilícium-völgynek és környékének tekintélyéből kis harapásokkal ugyan, de egyre nagyobb falatot szerezhessen meg a Peking–Sencsen-tengely.

A Huawei ezzel együtt köszöni, jól van: az amerikai piacra lépés nélkül is a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója. Az Apple és a Samsung egyszerű kopírozásán egyre nagyobb mértékben sikerül felülemelkednie. Már a tavaly tavasszal bemutatott P20 Pro is olyan kaliberű telefon – nem is beszélve az azóta kiadott Mate 20 Próról –, amely kapcsán az egyik legrangosabb amerikai technológiai szakoldal is keserűen veszi tudomásul, hogy az Egyesült Államokban élő felhasználók “csak” az Apple iPhone-jai és a Samsung Galaxy S széria modelljei közül választhatnak.

The US phone market needs a respectable third player more than Huawei needs the US market.

– írja a The Verge, ami annyit tesz:

Az amerikai mobilpiacnak nagyobb szüksége van egy komoly harmadik szereplőre, mint a Huaweinek az amerikai piacra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos eredményeket is bemutató Facebook-oldalát.