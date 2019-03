Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és a légitársaságok sem tudják, mikorra várható bármi előremozdulás. Mindez nemcsak a Boeing, de a hatóság iránti bizalmat is megtépázza.","shortLead":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és...","id":"20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d1b3e-88e7-4b1c-9108-0c1f2db33495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","timestamp":"2019. március. 27. 08:33","title":"Kilátás sincs arra, mikor repülhetnek újra a Boeing hibás gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","shortLead":"Ő pedig igazi hősként viselkedett.","id":"20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c160ae-7cdb-4661-80ea-a3af623cf547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31599d87-1f52-4fef-95f7-d8aaff0c8fe8","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Keanu_Reeves_gepe_kenyszerleszallast_hajtott_vegre","timestamp":"2019. március. 28. 09:42","title":"Keanu Reeves gépe kényszerleszállást hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3a468b-1904-485f-b5c5-b894fd040d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit a TEK fogta el. ","shortLead":"A férfit a TEK fogta el. ","id":"20190327_Menet_kozben_lott_ra_egy_masik_autosra_egy_BMWs_az_M5oson_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f3a468b-1904-485f-b5c5-b894fd040d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2e44fb-afaa-4f5b-bfdb-9dfb56da1a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Menet_kozben_lott_ra_egy_masik_autosra_egy_BMWs_az_M5oson_a_hetvegen","timestamp":"2019. március. 27. 10:09","title":"Menet közben lőtt rá egy másik autósra egy BMW-s az M5-ösön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerek szereztek hozzáférést az Asus hivatalos szervereihez, hogy azon át vírusokat juttassanak el a gyártó számítógépeire. A vállalat keddi közleménye szerint a probléma egy nagyon szűk csoportot érintett, és már felvették velük a kapcsolatot.","shortLead":"Hackerek szereztek hozzáférést az Asus hivatalos szervereihez, hogy azon át vírusokat juttassanak el a gyártó...","id":"20190326_asus_laptop_live_update_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67889a6a-02e2-47ad-88b6-65be66b58965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_asus_laptop_live_update_hackertamadas","timestamp":"2019. március. 26. 14:29","title":"Megszólalt az Asus az őket ért trükkös hackertámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három embert bíróság elé állítottak szerdán gyorsított eljárásban, miután két nappal ezelőtt romákra támadtak a Párizshoz közeli Clichy-sous-Bois-ban. A romákról a közösségi oldalakon azt az álhírt terjesztették, hogy gyerekeket raboltak el.","shortLead":"Három embert bíróság elé állítottak szerdán gyorsított eljárásban, miután két nappal ezelőtt romákra támadtak...","id":"20190327_lincseles_franciaorszag_alhir_romak_gyerekrablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05114f35-a636-4cbe-8b4b-3a1f6e0e0452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_lincseles_franciaorszag_alhir_romak_gyerekrablas","timestamp":"2019. március. 27. 19:22","title":"Kis híján lincseléshez vezetett egy álhír Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","shortLead":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","id":"20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b4e88-f052-4ea4-8eed-d0c606a4966e","keywords":null,"link":"/sport/20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Foci-Eb: megvan, mikortól lehet jegyet igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","shortLead":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","id":"20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561c5da-9639-4ffb-9a71-d609ffec4de5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","timestamp":"2019. március. 27. 16:58","title":"50-60 ezer forinttal kevesebbet visznek haza a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi küldetéshez. ","shortLead":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi...","id":"20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa74eb8-adc4-4c06-a1b9-2b0356a5ec70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","timestamp":"2019. március. 26. 21:03","title":"Nagy tervei vannak a Holdon az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]