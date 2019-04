Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c235584-b22c-41c1-923f-9237b6cf7323","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyár elejétől már fizetni kell. ","shortLead":"Nyár elejétől már fizetni kell. ","id":"20190401_kaszasdulo_fizeto_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c235584-b22c-41c1-923f-9237b6cf7323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c0d913-0548-426d-bfc1-336689cc06c5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190401_kaszasdulo_fizeto_parkolas","timestamp":"2019. április. 01. 10:24","title":"Újabb területen lesz fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3426e9f-4f77-4106-96e0-72d755711201","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón közvetítették a Mi Hazánk mozgalom tagjai, ahogy megzavarnak egy Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert című előadást Szegeden. ","shortLead":"Videón közvetítették a Mi Hazánk mozgalom tagjai, ahogy megzavarnak egy Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert című...","id":"20190331_Megzavart_egy_roma_LMBTQemberekrol_szolo_filmvetitest_a_Mi_Hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3426e9f-4f77-4106-96e0-72d755711201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f675667f-6af2-4014-8f89-e881ff0c8d95","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Megzavart_egy_roma_LMBTQemberekrol_szolo_filmvetitest_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. március. 31. 20:06","title":"Megzavart egy roma LMBTQ-emberekről szóló filmvetítést a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután a felügyelete alatt álló 23 óvodás mérgezéses tünetekkel került kórházba.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután...","id":"20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f00026-f120-43cf-9aab-22fb8ec36e38","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","timestamp":"2019. április. 02. 06:56","title":"Nitrites kásával mérgezett meg gyerekeket egy kínai óvónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce735a8-80e5-45eb-a29d-0a0a9563537b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet játszani.","shortLead":"A Google április 1-je alkalmából fejlesztett egy új játékot a Térképbe, amivel mobilon és számítógépen is lehet...","id":"20190401_google_terkep_aprilis_1je_snake_kigyos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce735a8-80e5-45eb-a29d-0a0a9563537b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5f11ce-f123-4141-a20b-f9df279b3fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_google_terkep_aprilis_1je_snake_kigyos_jatek","timestamp":"2019. április. 01. 08:03","title":"Visszatért a legendás Snake: tett ma egy kígyós játékot a Google a Térképbe, így hozhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre valószínűbbé vált az elmúlt napokban az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint, hogy megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság. Michel Barnier ugyanakkor azt is mondta, még mindig van remény ennek elkerülésére.","shortLead":"Egyre valószínűbbé vált az elmúlt napokban az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint, hogy megállapodás...","id":"20190402_megallapodas_nelkuli_brexit_michel_barnier_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc7027d-3bf0-4605-b087-5dad3cf783e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_megallapodas_nelkuli_brexit_michel_barnier_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. április. 02. 11:12","title":"Már a főtárgyaló is no deal Brexitet tart valószínűnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száz éve, 1919. április 1-jén született Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebész, aki 1954-ben a világon elsőként hajtott végre emberen sikeres szervátültetést, egy egypetéjű ikerpáron végzett vese-transzplantációt.","shortLead":"Száz éve, 1919. április 1-jén született Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebész, aki 1954-ben...","id":"20190401_100_eve_szuletett_joseph_e_murray_szervatultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8edb8ab-53fe-4f77-9249-086b5bb97136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_100_eve_szuletett_joseph_e_murray_szervatultetes","timestamp":"2019. április. 01. 11:03","title":"100 éve született az ember, akinek évente 100 ezren köszönhetik az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. ","shortLead":"Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. ","id":"20190401_Hamis_papirokkal_palyazott_doktori_kepzesre_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7a2388-a364-4694-98e2-6957694c1281","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hamis_papirokkal_palyazott_doktori_kepzesre_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. április. 01. 08:46","title":"Hamis papírokkal pályázott doktori képzésre, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik a hálózat.","shortLead":"A közműcégek a rezsicsökkentés miatt nem tudják olyan gyorsan cserélni a vezetékeket, mint amilyen tempóban öregszik...","id":"20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe50507-828e-4c59-b555-a6ee51733316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2f0f7-101e-418b-9a7b-40fb2dcfe04a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Osszeomlas_fenyegeti_a_vizszolgaltatast","timestamp":"2019. április. 02. 08:46","title":"Összeomlás fenyegeti a vízszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]