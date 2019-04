Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611d4928-1612-4886-92ae-3834a2127f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lépcsőházban követett el szeméremsértést.","shortLead":"Egy lépcsőházban követett el szeméremsértést.","id":"20190412_Keresik_az_angyalfoldi_szatirt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611d4928-1612-4886-92ae-3834a2127f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b64463-b800-45a4-b087-db0b75147606","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Keresik_az_angyalfoldi_szatirt__video","timestamp":"2019. április. 12. 13:50","title":"Keresik az angyalföldi szatírt – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","shortLead":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","id":"20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ad-08c0-486f-8bd4-09a3eb1dcceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","timestamp":"2019. április. 14. 08:03","title":"Nagyot néznek majd az autósok, ha ezt a KRESZ-táblát bevezetik itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás veszélyeiről szól. ","shortLead":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás...","id":"20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7718e0ae-e294-4e5b-8341-40783d8bd294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","timestamp":"2019. április. 13. 08:27","title":"Itt az agymenősített KRESZ-film új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Puch László a lap kiadóját Leisztinger Tamás egyik cégének, a Proton Trade Zrt.-nek adta el. \r

","shortLead":"Puch László a lap kiadóját Leisztinger Tamás egyik cégének, a Proton Trade Zrt.-nek adta el. \r

","id":"20190412_puch_laszlo_leisztinger_tamas_nepszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a054a7-b261-4ae0-92ff-c51a601ddd32","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_puch_laszlo_leisztinger_tamas_nepszava","timestamp":"2019. április. 12. 13:33","title":"Eladták a Népszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az ötödik győzelme.","shortLead":"Ez az ötödik győzelme.","id":"20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b7385-8ce4-4f09-8f7a-7b1f0a22bca7","keywords":null,"link":"/elet/20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","timestamp":"2019. április. 12. 11:56","title":"A Trónok harca színésze lett Európa legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az olajóriás főnökei hivatalosan nem indokolták meg, miért táncolt ki a nagy balti üzletből három év után a világcég. A Gazprom szóvivője nem kívánta kommentálni a döntést. Putyin szóvivőjét is megkérdezték, de Dmitrij Peszkov csak annyit mondott: vállalati ügyről van szó, amibe a Kreml nem szól bele.","shortLead":"Az olajóriás főnökei hivatalosan nem indokolták meg, miért táncolt ki a nagy balti üzletből három év után a világcég...","id":"20190412_Putyin_egykori_dzsudopartnere_miatt_lepett_ki_a_balti_LNG_vallalkozasbol_a_Shell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7adac98-076f-4cf0-854f-a088889d1859","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Putyin_egykori_dzsudopartnere_miatt_lepett_ki_a_balti_LNG_vallalkozasbol_a_Shell","timestamp":"2019. április. 12. 12:35","title":"Putyin egykori dzsúdópartnere miatt lépett ki a balti LNG-vállalkozásból a Shell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]