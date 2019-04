Nagyot szólt a hír, amikor 2012-ben kiderült, a Facecbook 1 milliárd dollárért megvásárolja az Instagramot. A népszerű fotómegosztó platform az azóta eltelt hét évben jelentősen átalakult, a fényképek mellett ugyanis megjelentek a videók és az online vásárlás lehetősége is – komplett ökoszisztémává nőtte ki magát.

A komplett ökoszisztémává fejlődés nem volt konfliktusoktól. Jól mutatja ezt az is, hogy a két alapító, Kevin Systrom és Mike Krieger 2018 őszén elhagyták a céget. Azt már korábban is lehetett hallani, hogy egy komoly balhé előzte meg a távozásukat, most azonban több részlet is kiderült a "szakítás" körülményeiről.

Ahogy azt eddig is tudni lehetett, a két alapító Zuckerberggel rúgta össze a port, ugyanis nem értettek vele egyet az Instagram jövőjével kapcsolatban. A Wired által közölt részletek szerint Zuckerberg úgy döntött, nem ösztönzi tovább a Facebook alkalmazás felhasználóit arra, hogy a fotóikat Instagramon is megosszák, ehelyett inkább a fő appban "tartotta" őket.

Mike Krieger (b) és Kevin Systrom (j) között az új vezető, Adam Mosseri. © Instagram

A Facebook-vezér arra kérte Javier Olivant, a növekedésért felelős vezetőt, hogy írjon egy listát arról, milyen módszerekkel támogatja a közösségi oldal az Instagram használatát. Miután ez összeállt, közölte a platform alapítóival, hogy leállítja a támogatást annak érdekében, hogy a Facebooktól ne szivárogjanak el a felhasználók.

Systrom nem értett egyet a döntéssel, amit nem sokkal később e-mailben jelentett be a csapatának. Ugyanakkor elkötelezte magát a cégnek, így azt is elmondta nekik, hogy egyedül kell tovább folytatniuk a munkát. A levél létezése feldühítette a Facebookot, ahol rettegtek attól, hogy kiderülnek a döntés részletei. Systrom nem sokkal később "apasági szabadságra" ment.

Amikor visszatért, Kriegerrel úgy döntöttek, elhagyják a céget. A hír eljutott a The New York Timeshoz is, de a hivatalos verzió az volt, hogy a dizájn és a funkciók miatti nézeteltérések vezettek oda, hogy felmondtak Zuckerbergnél.

Összességében nem meglepő, hogy Zuckerberg "korlátozni" akarta az Instagramot, az elmúlt években ugyanis állandó problémát jelentett, hogy a közösségi oldalt egyre kevesebben használják. Éppen ezért nincs szükségük arra, hogy a házon belül legyen konkurenciájuk, emiatt pedig egyre jobban közelíteni akarják egymáshoz a két platformot.

