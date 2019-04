Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A ZÁÉV a Tiborcz Istvánhoz köthető WHB-val versenyzett a megbízásért. A Nemzeti Sportközpontoknak először még nem volt ennyi pénze, de a második ajánlatot a valamivel nagyobb összeggel is elfogadták. A Nemzeti Sportközpontoknak először még nem volt...","id":"20190418_59_milliard_forintert_epit_fociakademiat_Szombathelyen_Meszaros_Loric_cege 5,9 milliárd forintért épít fociakadémiát Szombathelyen Mészáros Lőrinc cége Vajon miért?","shortLead":"Míg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter igazgatóleváltásokkal és költségvetési felügyelők kirendelésével igyekszik... A honvédelmi miniszter elégedett az adósságrekorder Honvédkórház vezetőjével Tiltott kampányfinanszírozás miatt büntették meg a pártot több mint 100 millió forintnyi összegre. Súlyos büntetést szabtak ki a szélsőjobbos német AfD-re Talán meglepődik majd Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső megoldásaként emlegetett mesterséges hús piaci megjelenése. Tudja, mennyibe kerül a műhús? Mi lesz az üzengetés vége? Erre keresi a választ az e heti HVG. Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett már-már agitáló jegybank egy konferencián. Poénkodott vagy komolyan gondolja Csányi Sándor, hogy egy nagybank is elég lenne Magyarországon? Bemutatjuk, mire érdemes figyelni a munkatársaink mentális és fizikai egészsége érdekében. A rosszul kialakított iroda nemcsak a munkakedvre lehet negatív hatással, hanem egészségügyi problémákat is okozhat. Mire figyeljünk? A rossz iroda akár meg is betegíthet. Az állat nemét egyelőre nem tudni, az erszényt valószínűleg bő egy hónap múlva fogja elhagyni. Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru. Kengurubébi a debreceni állatkert új lakója