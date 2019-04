Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","shortLead":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","id":"20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec416c-bb83-4c10-93f3-b6ce1c536d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","timestamp":"2019. április. 23. 12:03","title":"Itt belehallgathat: ez a mesterséges intelligencia 0-24-ben gyártja a metált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi pár létesített a thaiföldi partok mentén a nyílt tengeren, úgymond kívül minden ország vagy bíróság joghatóságán.","shortLead":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi...","id":"20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2634766-deaf-45e2-b949-43218fe5ca76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","timestamp":"2019. április. 22. 19:21","title":"Lesújtottak a világ első \"törvényen kívüli\" tengeri lakhelyére Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa.","shortLead":"Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa.","id":"20190422_Ferenc_papa_A_terrorcselekmenyek_soha_nem_igazolhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e6646-0e05-42ee-a2fe-ae651e778201","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ferenc_papa_A_terrorcselekmenyek_soha_nem_igazolhatok","timestamp":"2019. április. 22. 18:26","title":"Ferenc pápa: A terrorcselekmények soha nem igazolhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fc15f2-a8b5-4335-94dd-c4b81a48bbef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok nő tudja ezt ösztönösen.","shortLead":"Sok nő tudja ezt ösztönösen.","id":"20190424_Ezert_babonazza_meg_a_voros_ruzs_a_ferfiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fc15f2-a8b5-4335-94dd-c4b81a48bbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195b3d2-f455-4809-b1c7-12edd0f1c52f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190424_Ezert_babonazza_meg_a_voros_ruzs_a_ferfiakat","timestamp":"2019. április. 24. 08:15","title":"Ezért babonázza meg a vörös rúzs a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel az EU-csatlakozás ígérgetésével. Természetesen a migránsok is előkerültek.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint sértő és tiszteletlen, ahogy az EU játszik a törökökkel az EU-csatlakozás...","id":"20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e40d7-14d3-417e-ad7e-a44cd6da2204","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Szijjarto_Peter_az_EUnak_Tobb_tiszteletet_a_torokoknek","timestamp":"2019. április. 24. 15:14","title":"Szijjártó Péter az EU-nak: Több tiszteletet a törököknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","shortLead":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","id":"20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca0b422-daf2-46c8-b49e-ac8061c8d7a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2019. április. 23. 14:23","title":"Három hónap alatt megduplázódott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz részt.","shortLead":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz...","id":"20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fea312c-213f-4c7f-a577-d46c329114fd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 23. 18:28","title":"Babos továbbjutott, Stollárék a második kiemeltet búcsúztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös győztes Ronnie O'Sullivan kikapott a torna történetének első amatőr játékosától, James Cahilltől.","shortLead":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös...","id":"20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73a85f-3b3d-41da-998b-9b49c6435efe","keywords":null,"link":"/sport/20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. április. 23. 14:58","title":"Amatőr ütötte ki az ötszörös sznúkervilágbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]