[{"available":true,"c_guid":"2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","shortLead":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","id":"20190502_chicago_lezaras_kisauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686a2ef1-bbf0-4ab6-8f88-d82d1f5e88b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_chicago_lezaras_kisauto","timestamp":"2019. május. 02. 14:12","title":"Gyanús kisautó miatt zártak le egy chicagói utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szülőként a mindennapi rohanásban sokszor észre sem vesszük, mennyiszer odamondjuk gyerekeinknek, mit csináljanak, és mit ne. A hatalmi játszmák kialakulását úgy tudjuk elkerülni, ha segítünk nekik megérteni, miért is kérjük őket.","shortLead":"Szülőként a mindennapi rohanásban sokszor észre sem vesszük, mennyiszer odamondjuk gyerekeinknek, mit csináljanak, és...","id":"20190502_Ezert_fontos_megindokolni_kereseinket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be0eef-6c33-471b-9572-260c0ac7c383","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190502_Ezert_fontos_megindokolni_kereseinket","timestamp":"2019. május. 02. 13:15","title":"Ezért fontos megindokolni a kéréseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","shortLead":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","id":"20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b9398-0a82-4337-ac2c-31355ebc5a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","timestamp":"2019. május. 03. 18:03","title":"A demencia eddig nem ismert típusát fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon a versírást hozták össze a látványos szelfikészítéssel. ","shortLead":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon...","id":"20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72c13c-c601-4b7c-8f73-2466f88fbeeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 03. 16:33","title":"Különleges szelfit csinálhat ezen a weboldalon, de nem csak ezért érdemes ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot, s arra kér minden oktatásügyben dolgozót, hogy pártszimpátiájától függetlenül vegyen abban részt, hiszen, mint írják, az állam is évek óta részt vesz az oktatási sztrájkban.



","shortLead":"A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot, s arra kér minden oktatásügyben dolgozót...","id":"20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedagogussztrajkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d900be30-ade6-4b6b-ba19-0df8f8090f54","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedagogussztrajkban","timestamp":"2019. május. 02. 11:18","title":"Tanítanék: A kormány is részt vesz a pedagógussztrájkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","shortLead":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","id":"20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81248c1-7a62-41c1-bc61-56815d9d434f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","timestamp":"2019. május. 02. 08:21","title":"Horrordrága egy csúcs-Bugatti havi biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","shortLead":"Ennek a bajor divatterepjárónak nemcsak a mérete, hanem a teljesítménye és nyomatéka is hegyomlásnyi. ","id":"20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a85b664-12be-4a3b-875f-19314630ad1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e692a104-b0c3-4828-9fa5-1f51a1b752bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_475_loerore_huztak_a_bmw_4turbos_csucsdizelet","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"475 lóerőre húzták a BMW 4-turbós csúcsdízelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5995b-ba13-47d0-beee-34237af9bb73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó fotó kedvéért kockáztatta az életét a katona.","shortLead":"Egy jó fotó kedvéért kockáztatta az életét a katona.","id":"20190503_Vulkanba_pottyant_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5995b-ba13-47d0-beee-34237af9bb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f551364-94ee-48a5-aa62-6ec2eca68b46","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Vulkanba_pottyant_tulelte","timestamp":"2019. május. 03. 10:51","title":"Vulkánba pottyant, túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]