[{"available":true,"c_guid":"517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”, „úgysem sikerül”. Ilyenkor nem látjuk, hogy mire is lennénk képesek, mik azok az erőforrások, amikhez nyúlhatnánk, amik táplálnak minket. Mindez nem csak azért fontos, mert tehetetlenné válunk, hanem azért is, mert a kilátástalanság szorongássá alakulhat, és a szorongás, a félelmeink megbetegíthetnek. A betegség pedig újabb kihívások elé állít: felismerni a betegséget, megtalálni a megfelelő terápiát, kivárni a gyógyulás idejét, kibírni erkölcsi és anyagi értelemben a munkahelyről való távolmaradást, elviselni a szeretteink aggodalmát és megtalálni az alkalmas „visszatérési stratégiát”. \r

\r

","shortLead":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”...","id":"HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3c092-78b5-471c-b22c-fb2853574f28","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Lelki egészségvédelem: luxus vagy alapvető jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri nagyszínpad mellett. Kétévnyi felújítás után visszakapják az Újszegedi Szabadtéri Színpadot az Erzsébet ligetben. Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával, és mint a Don Juan társrendezőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri...","id":"20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffdba7b-96d5-4d0b-8f9d-dd9362cfb71e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","timestamp":"2019. május. 06. 11:30","title":"„Mint egy nagy színházi birodalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Növekszik az elnök támogatottsága, a közvélemény-kutató intézet szerint folyamatos erősödésről van szó. ","shortLead":"Növekszik az elnök támogatottsága, a közvélemény-kutató intézet szerint folyamatos erősödésről van szó. ","id":"20190507_Gallup_Donald_Trump_egyre_nepszerubb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bebb9d5-aaa8-4819-9fdd-6af59b1ff835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Gallup_Donald_Trump_egyre_nepszerubb","timestamp":"2019. május. 07. 07:30","title":"Gallup: Donald Trump egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","id":"20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89e7352-5292-43cd-a42c-283f3b7a3312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 06. 14:33","title":"Különleges kijelzőn dolgozik a Samsung, \"eltűnhet\" a szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd2503e-5cb4-4527-b615-e443af79ffe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan súlyos higiéniai hiányosságokat állapított meg a Nébih egy baranyai vágóhídon, hogy azonnali hatállyal felfüggesztették az üzem működését. Összesen 28,5 tonna terméket vontak ki a forgalomból.","shortLead":"Olyan súlyos higiéniai hiányosságokat állapított meg a Nébih egy baranyai vágóhídon, hogy azonnali hatállyal...","id":"20190506_Azonnal_bezaratta_a_Nebih_a_vagohidat_amint_korbeneztek_az_ellenorok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd2503e-5cb4-4527-b615-e443af79ffe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f99b71e-5da6-4e37-9997-0ba3f5e507e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Azonnal_bezaratta_a_Nebih_a_vagohidat_amint_korbeneztek_az_ellenorok__video","timestamp":"2019. május. 06. 09:29","title":"Azonnal bezáratta a Nébih a vágóhidat, amint körbenéztek az ellenőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","id":"20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4d2706-487c-4a69-92d5-f91f2a58dd66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","timestamp":"2019. május. 06. 06:41","title":"Orosz nagycsaládos: kevesen tudják, hogy a Ladának is van 7 személyes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet Explorer 6-ot. Az üzenetet néhány \"lázadó\" fejlesztő írta, és sokkal jobb eredményt értek el, mint amire számítottak.","shortLead":"2009 júliusában egy banner jelent meg a YouTube-on, ami azt közölte: a videómegosztó nem támogatja tovább az Internet...","id":"20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f53dcb-2aa9-4f64-8b25-eae6f1fdd67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_google_youtube_internet_explorer_6_chris_zacharias","timestamp":"2019. május. 07. 09:03","title":"Kiderült a titok: így véreztette ki a YouTube az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]