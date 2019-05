Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung nem állna meg a lyukasztott kijelzőnél, egy ennél sokkal látványosabb megoldást találtak ki.","id":"20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89e7352-5292-43cd-a42c-283f3b7a3312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 06. 14:33","title":"Különleges kijelzőn dolgozik a Samsung, \"eltűnhet\" a szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német társadalom esetében áttörésnek számít. A kulcs az érintős kártya.\r

\r

","shortLead":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német...","id":"20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c354c157-eaa7-4e1f-af9a-9e3f4b698425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 07. 17:10","title":"Készpénz vs. kártya: a paypass áttörést hozott Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2133b-0d74-48c3-8298-9f912e63506b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen sem marad néma nevű Facebook-oldalról szombaton jelentették a Fidesz hazugnak és félrevezetőnek tartott EP-kampányát, és vasárnap a közösségi oldal válaszolt is: eltávolították a hirdetést.","shortLead":"A Debrecen sem marad néma nevű Facebook-oldalról szombaton jelentették a Fidesz hazugnak és félrevezetőnek tartott...","id":"20190505_Sikerult_levetetni_egy_Fideszhirdetest_a_Facebookrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c2133b-0d74-48c3-8298-9f912e63506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615dcd7-9bf1-4cc2-be55-94ac14200e30","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Sikerult_levetetni_egy_Fideszhirdetest_a_Facebookrol","timestamp":"2019. május. 05. 22:00","title":"Sikerült levetetni egy Fidesz-hirdetést a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","shortLead":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","id":"20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbd200-becc-4150-ad5c-ff3aee1a2686","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Szalah nem lesz ott a Barca elleni visszavágón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ff8128-5716-4b9a-849f-8c690fe6f1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjöttek az első információk a magyarérettségi érvelős és gyakorlati szövegalkotós részéről is.","shortLead":"Megjöttek az első információk a magyarérettségi érvelős és gyakorlati szövegalkotós részéről is.","id":"20190506_Filmekrol_es_regeszetrol_is_irhatnak_az_erettsegizok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ff8128-5716-4b9a-849f-8c690fe6f1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fb7dc8-8c8e-4e62-97cc-ae819fbfc6fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Filmekrol_es_regeszetrol_is_irhatnak_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 06. 09:27","title":"Filmekről és régészetről is írhatnak az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új...","id":"20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e3c7c4-c54e-4d54-b2aa-9362134391d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","timestamp":"2019. május. 06. 00:03","title":"Rájöttek, mitől indulnak gyors növekedésnek a daganatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy látszik, az Opportunity nevű Mars-járó halála nem volt hiábavaló, a porvihar után ugyanis egy nagyon fontos dolog derült ki.","shortLead":"Úgy látszik, az Opportunity nevű Mars-járó halála nem volt hiábavaló, a porvihar után ugyanis egy nagyon fontos dolog...","id":"20190506_mars_porvihar_viz_a_marson_elet_a_marson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8c397-298c-428d-a4d3-4de8835cff1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mars_porvihar_viz_a_marson_elet_a_marson","timestamp":"2019. május. 06. 16:03","title":"Már sejtik a tudósok, hová tűnt a Mars felszínéről az összes víz és az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően” - jelentette ki vasárnap Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője.","shortLead":"„Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakcióban a májusi európai...","id":"20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df6249-a3e9-4969-b67c-a9191e893be9","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Le_Pen_orommel_latna_a_magyar_es_a_lengyel_kormanypartot_egy_kozos_frakcioban","timestamp":"2019. május. 05. 20:17","title":"Le Pen örömmel látná a magyar és a lengyel kormánypártot egy közös frakcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]