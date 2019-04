A Samsung legizgalmasabb okostelefonjaként harangoztuk be a februárban bemutatott Galaxy Foldot. Néhány napja – az első tesztek után – azonban kiderült, hogy a 2000 eurós készülék tulajdonosainak azon is kell izgulniuk, meddig bírja az összehajtható telefon képernyője. A nagyobb médiumoknak kiküldött tesztpéldányok közül ugyanis több Fold kijelzője nagyon hamar eltört, elromlott.

© Twitter / @markgurman

A gyártó húsvét hétfőn este egy angol nyelvű közleményt adott ki, melyben azt írják, elhalasztják a mobil kiadását. A tesztelők kezében elromlott készülékek vizsgálatának első eredményei szerint ugyanis úgy tűnik, nem megfelelően tervezték meg a készülék zsanérját, így azt nem bírja a nyitogatásokkal járó terhelést – egy összehajtható telefon esetében ez pedig elég nagy probléma. Az is kiderült, hogy a kijelző működésében gondot okozhatnak az eszközbe bejutó szennyeződések is.

Újratervezés

Azt nem tudni, hogy mennyi csúszással kerülhet boltokba a Galaxy Fold, de egy ilyesmi hiba kijavítása aligha történik meg napok alatt. Arról nem is beszélve, hogy az áttervezés után még időre van szükség az egységes legyártatásához is. A Samsung egyelőre csak annyit ígér, az új megjelenési dátumot hetek múlva jelentik majd be.

Emlékezetes, a Samsung tervezőmérnökei korábban is elkövettek már kritikus hibát. A nagy mobilgyártók közül példa nélkül álló eset, hogy a 2016 nyarán piacra dobott Galaxy Note7 esetében a vállalat teljes termékvisszahívásra kényszerült, miután többek telefonja is felrobbant vagy lángra kapott. Miután a készüléket a gyártó visszahívta, majd a második körben biztonságosnak ígért modellekről is kiderült, hogy túl gyakran gyulladnak ki, ezért azokat is visszahívták. A Galaxy Note7 fedélzeti használatának tilalmát hónapokon át minden indulás előtt bemondták a repülőkön.

