Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor Makarov oligarcha, akinek állítólagos unokahúga főszerepet játszott az osztrák kormányválságban. ","shortLead":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor...","id":"20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d7d8-eca8-4ebd-9fe1-45dc58071ec9","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","timestamp":"2019. május. 20. 10:49","title":"Nincs unokahúga az orosz oligarchának, akinek állítólagos unokahúga csőbe húzta Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.\r

\r

","shortLead":"Egyikük 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.\r

\r

","id":"20190520_Tizennyolc_Fradiszurkolot_itelt_el_a_birosag_a_Bonyha_elleni_tamadas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cadebda-b9c2-4f1e-be79-4616dffe0792","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Tizennyolc_Fradiszurkolot_itelt_el_a_birosag_a_Bonyha_elleni_tamadas_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 09:36","title":"Tizennyolc Fradi-szurkolót ítélt el a bíróság a Bonyha elleni támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","shortLead":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","id":"20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800608f-aac8-4756-85f9-090c8e8d867e","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","timestamp":"2019. május. 20. 12:09","title":"Nem kötött vádalkut, évekig tartó perre készül Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át a dokumentumot.\r

\r

","shortLead":"Közel tízezer aláírás gyűlt eddig össze a budaörsi pedagógusok nyílt levelére, ám a miniszterelnök nem veszi át...","id":"20190521_Orban_tovabbra_sem_szan_harom_percet_a_tiltakozo_tanarokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcc9201-cd8f-430d-a477-63926ba1b1dc","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Orban_tovabbra_sem_szan_harom_percet_a_tiltakozo_tanarokra","timestamp":"2019. május. 21. 09:45","title":"Orbán továbbra sem szán három percet a tiltakozó tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","shortLead":"A gyártó legújabb biztonságtechnikai fejlesztéseit felvonultató személyautó külsején méretes kijelzők is helyet kaptak.","id":"20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23286089-ff13-4960-adc1-34311f63ebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943608bb-1079-4853-86ea-9e022a3c44cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_apro_robottal_guritja_ki_az_elakadasjelzo_haromszoget_az_uj_mercedes","timestamp":"2019. május. 21. 08:21","title":"Apró robottal gurítja ki az elakadásjelző háromszöget az új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","shortLead":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","id":"20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c18108-5ced-4487-832f-4f60a81657e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 07:37","title":"Nyomoz a rendőrség a Jobbik ajánlásain talált hamis aláírások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a21f58c-151d-4ba4-9d86-e11145481825","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A január 27-i Emlékezet Napjára egy palermói középiskola másodikos diákjai videót készítettek, amiben összehasonlítják a Mussolini által aláírt “fajvédő” törvényeket Salvini belügyminiszter migránsellenes intézkedéseivel. A tanár büntetést kapott.","shortLead":"A január 27-i Emlékezet Napjára egy palermói középiskola másodikos diákjai videót készítettek, amiben összehasonlítják...","id":"20190520_Felfuggesztettek_egy_olasz_tortenelemtanart_mert_a_diakjai_osszevetettek_Salvini_es_Mussolini_torvenyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a21f58c-151d-4ba4-9d86-e11145481825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2faefd-e0fd-4ef6-b9e6-26f6f4d2856e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Felfuggesztettek_egy_olasz_tortenelemtanart_mert_a_diakjai_osszevetettek_Salvini_es_Mussolini_torvenyeit","timestamp":"2019. május. 20. 11:58","title":"Felfüggesztettek egy olasz történelemtanárt, mert a diákjai összevetették Salvini és Mussolini törvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f41fc-be88-4e5b-b3a2-c7f3def8d006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, zsebéből pedig egy alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült. ","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, zsebéből pedig egy alufóliába csomagolt ismeretlen eredetű anyag is előkerült. ","id":"20190520_Foto_Reszegen_nekihajtott_a_villanyoszlopnak_ennyi_maradt_a_Mercedesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=912f41fc-be88-4e5b-b3a2-c7f3def8d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c5b29b-9e79-4c85-b89d-6042873ae165","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_Foto_Reszegen_nekihajtott_a_villanyoszlopnak_ennyi_maradt_a_Mercedesbol","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"Fotó: Részegen nekihajtott a villanyoszlopnak, ennyi maradt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]