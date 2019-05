Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy nő vesztette életét.","shortLead":"A balesetben egy nő vesztette életét.","id":"20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fc2714-1bbd-4454-a938-cccfcca8cc31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","timestamp":"2019. május. 20. 17:32","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most viszont kiderült, inkább új funkciókkal ruházza fel.","shortLead":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most...","id":"20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c88c07-4acf-4e1a-9fcc-a4842e1f1883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 11:03","title":"Ha kedveli a Paintet, örülhet: nemhogy kivégzik, még jobbá is teszi a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","shortLead":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","id":"20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623d6d5-9d66-447a-ae35-c9b479e9ff71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","timestamp":"2019. május. 22. 08:33","title":"A Huawei után egy másik kínai céget is feketelistára rakhat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","shortLead":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","id":"20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca454bb-7dbe-4aab-a485-97e358830375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"OECD: Idén is lassulni fog a magyar növekedés, de jövőre lesz még rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036974e8-0659-4a95-9dc9-8d9f471de230","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marine Le Pen pártját meglepően sokan támogatják eszerint. ","shortLead":"Marine Le Pen pártját meglepően sokan támogatják eszerint. ","id":"20190521_Megelozte_egy_felmeresben_Macron_partjat_a_francia_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036974e8-0659-4a95-9dc9-8d9f471de230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3b84f4-a725-484c-98e8-e6ec9ab49fc9","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Megelozte_egy_felmeresben_Macron_partjat_a_francia_szelsojobb","timestamp":"2019. május. 21. 17:23","title":"Megelőzte egy felmérésben Macron pártját a francia szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét pontból álló családvédelmi akciótervét, ennek része a nagyszülői gyed.","shortLead":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét...","id":"20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b2a55-b5d4-4899-bbdc-945d01041af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","timestamp":"2019. május. 22. 10:51","title":"Itt vannak a részletek a nagyszülői gyedről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","shortLead":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","id":"20190521_katalizator_lopas_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8bd08d-c6ff-4200-b785-82743265e5d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_katalizator_lopas_auto","timestamp":"2019. május. 21. 13:24","title":"Sorra vágta ki az autók katalizátorait több magyar városban egy férfi, most letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatot adott ki a Győri Ítélőtábla 13 bírája, mert nem értenek egyet saját vezetőjükkel.","shortLead":"Nyilatkozatot adott ki a Győri Ítélőtábla 13 bírája, mert nem értenek egyet saját vezetőjükkel.","id":"20190521_Sajat_elnokuktol_hatarolodtak_el_a_gyori_birak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51018282-cd21-49d4-a6cf-8ec06cfc7767","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sajat_elnokuktol_hatarolodtak_el_a_gyori_birak","timestamp":"2019. május. 21. 12:35","title":"Saját elnöküktől határolódtak el a győri bírák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]