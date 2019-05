Egyre terebélyesedik a Huawei mobilgyártóval szembeni nyugati bojkotthullám. Trump amerikai elnök után a világ legnagyobb techóriása, a Google is harcot hirdetett, felfüggesztve a kínai cég androidos jogosultságait. Ezzel nemcsak a telefonjaikat tették szinte használhatatlanná, de tovább élezték az amúgy is terhelt amerikai-kínai viszonyt.

Ha nektek nem kell a Huawei, akkor nekünk sem kell az Apple – valahogy így foglalható össze a kínai felhasználók reakciója, akik épp hogy csak felocsúdtak a legnagyobb hazai tech céget érő tiltások híreiből. (A részletekről erre a linkre kattintva tájékozódhat.)

A legújabb hírek szerint még a fanatikusabb iPhone-rajongók közül is többen döntenek úgy, Huawei márkás telefonra cserélik le Apple-eszközüket. A South China Morning Post be is mutat pár korábbi iPhone-ost, akik Huawei-telefonra váltottak. Azt állítják, roppant égő számukra iPhone-nal mutatkozni, amikor mindenki a „szegény Huaweiről” beszél.

„A szívemtől jött a hívás, amelynek engedelmeskedve meg kellett mutatnom, hogy támogatom a hazai márkát ebben a kereskedelmi háborús helyzetben” – fejtette ki a legnagyobb kínai napelemgyár egyik menedzsere, aki korábban fanatikus iPhone-rajongó volt. Most viszont országnak-világnak hirdeti a Huawei elismertségét, amit a remek eszközei remek ár-érték arányával vívott ki magának. Még azt is hozzáteszi, hogy az új P30-asa egyébként is gyorsabb, és jobb képeket csinál, mint az iPhone. Egy másik felhasználó is alátámasztja, hogy fölöttébb kínos az iPhone használata, különösen a munkahelyén, ahol már minden vezető Huawei-telefonnal rohangál.

Nagy kérdés persze, hogy a kínai lap anyaga mennyiben tükrözik egy kritikus tömeg álláspontját és/vagy mennyiben a kínai állam "inspirációja" nyomán készült.

Az viszont biztos, hogy ettől az ügytől függetlenül Kína már idáig is kemény dió volt az Apple számára: a vállalat az ötödik helyen áll az okostelefon-gyártók piaci részesedésében, és 9,1 százalékos részesedése 7 százalékra csökkent az első negyedévben, holott akkor még szó sem volt (vagy legfeljebb csak egészen apró jelek voltak) a Huawei ellehetetlenítéséről. Tovább nehezíti az Apple számára a helyzetet, hogy az elkövetkező hónapokban tovább nőhet a kínai felhasználók elkötelezettsége a Huawei felé.

