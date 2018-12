Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"030e9c67-8a3d-4984-b41e-35dcadd934eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ősrobbanásból visszamaradt emléket, egy ősi gázfelhőt fedeztek fel ausztrál csillagászok. A különleges jelenség bepillantást enged a 13,7 milliárd évvel ezelőtti múltba.","shortLead":"Az ősrobbanásból visszamaradt emléket, egy ősi gázfelhőt fedeztek fel ausztrál csillagászok. A különleges jelenség...","id":"20181219_osrobbanas_korabeli_gazfelho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=030e9c67-8a3d-4984-b41e-35dcadd934eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2331ca-1d1d-4d4d-af3b-bae3c9babfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_osrobbanas_korabeli_gazfelho","timestamp":"2018. december. 19. 13:03","title":"Felfedeztek egy „égi ereklyét” 13,7 milliárd évvel ezelőttről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","shortLead":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","id":"20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bdbdd-7cf1-4586-bc14-2006523817f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Személyautó és taxi ütközött az Andrássy úton, csak a járdán álltak meg – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9547a56f-005b-4e45-9115-1140a9750718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az Amnesty International egyik vezetője egy másik város tüntetéseit nézi.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az Amnesty International egyik vezetője egy másik város tüntetéseit nézi.","id":"20181218_Pinter_szerint_nem_voltak_tulzoan_eroszakosak_a_rendorok_a_tuntetokkel_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9547a56f-005b-4e45-9115-1140a9750718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f970f10b-06c5-44ef-b315-3945314acf73","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Pinter_szerint_nem_voltak_tulzoan_eroszakosak_a_rendorok_a_tuntetokkel_szemben","timestamp":"2018. december. 18. 19:08","title":"Pintér szerint nem voltak túlzóan erőszakosak a rendőrök a tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169917f9-3595-4e82-80b3-5a20826e106b","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"Néhány riasztó példa ellenére kicsinek tűnik a kockázat, hogy valaki rács mögé kerüljön hamis vádakon alapuló nemi erőszak miatt. De friss adatok vagy felmérések világszerte alig, idehaza egyáltalán nem lelhetőek fel.","shortLead":"Néhány riasztó példa ellenére kicsinek tűnik a kockázat, hogy valaki rács mögé kerüljön hamis vádakon alapuló nemi...","id":"20181118_Feljeneke_a_ferfiak_hogy_a_nok_hamisan_vadoljak_oket_eroszakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169917f9-3595-4e82-80b3-5a20826e106b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530a2cff-354f-47c2-9269-7993011edc3e","keywords":null,"link":"/elet/20181118_Feljeneke_a_ferfiak_hogy_a_nok_hamisan_vadoljak_oket_eroszakkal","timestamp":"2018. december. 18. 20:00","title":"A férfiaknak túlzottan nem kell félniük a nők hamis vádjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak egy év alatt.","shortLead":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak...","id":"20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f185f7-e52c-4214-a94e-62a301794398","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","timestamp":"2018. december. 19. 17:33","title":"Önt is hívogatják kéretlenül telefonon? Ne csodálkozzon, világszerte ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri már Elon Musk, hogy olyan alagutat épít a városok alá, amiben több száz km/h-val lehet majd \"autózni\". Most bemutatta az első ilyen tesztpályát, de egyelőre csak szerény sebességgel lehetett hajtani benne.","shortLead":"Régóta ígéri már Elon Musk, hogy olyan alagutat épít a városok alá, amiben több száz km/h-val lehet majd \"autózni\"...","id":"20181219_elon_musk_the_boring_company_elektromos_auto_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e382d021-1e87-4eee-bc0b-3b8ed03aa77b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_elon_musk_the_boring_company_elektromos_auto_los_angeles","timestamp":"2018. december. 19. 16:33","title":"Elon Musk bemutatta az alagutat, ami olyan, mintha \"teleportálnánk a városban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]