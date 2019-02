Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5838f733-435d-4f2a-81dd-d3282d8f0e83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.","shortLead":"Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.","id":"20190203_Dzsudzsak_marad_Egyesult_Arab_Emirsegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5838f733-435d-4f2a-81dd-d3282d8f0e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78f43c0-f4f2-450e-86ba-9adcf7966f96","keywords":null,"link":"/sport/20190203_Dzsudzsak_marad_Egyesult_Arab_Emirsegekben","timestamp":"2019. február. 03. 20:10","title":"Dzsudzsák marad Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae98a3c3-bd4d-4219-ad1c-7933a90ba679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták a férfit, aki késsel támadt egy troli vezetőjére.","shortLead":"Hamar elfogták a férfit, aki késsel támadt egy troli vezetőjére.","id":"20190204_Megszurta_a_sofort_mert_nem_cigizhetett_reszegen_a_trolin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae98a3c3-bd4d-4219-ad1c-7933a90ba679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20948c76-d9e4-4129-a520-d6981a1f38f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszurta_a_sofort_mert_nem_cigizhetett_reszegen_a_trolin","timestamp":"2019. február. 04. 09:46","title":"Megszúrta a sofőrt, mert nem cigizhetett részegen a trolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaf348d-029d-47a3-a14f-12bfed040194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés szerencse kell ahhoz, hogy egy parkoló jármű ilyen, szinte lebegő lenyomatot hagyjon maga után.","shortLead":"Nem kevés szerencse kell ahhoz, hogy egy parkoló jármű ilyen, szinte lebegő lenyomatot hagyjon maga után.","id":"20190204_a_nap_fotoja_csak_a_jegmaszk_maradt_hatra_az_autobol_ami_megis_mindent_elarul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbaf348d-029d-47a3-a14f-12bfed040194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9156b4ae-78ed-468d-b5ab-5559f46a7200","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_a_nap_fotoja_csak_a_jegmaszk_maradt_hatra_az_autobol_ami_megis_mindent_elarul","timestamp":"2019. február. 04. 06:41","title":"A nap fotója: csak a jégmaszk maradt hátra az autóból, ami mégis mindent elárul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","shortLead":"A sportoló a Facebookra egy képet is posztolt a kórházból. ","id":"20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9309cf-5594-4548-88e7-538a643b37fb","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Hat_csavar_van_a_kezemben__megmutottek_Liu_Shaoangot","timestamp":"2019. február. 04. 17:22","title":"\"Hat csavar van a kezemben\" - megműtötték Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat felmondta a Kontúr Közhasznú Egyesület bérleti szerződését. A Kontúr a Hős utcai gettó egyik épületében, a 15/A első emeletén bérelt lakást.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat felmondta a Kontúr Közhasznú Egyesület bérleti szerződését. A Kontúr a Hős utcai gettó egyik...","id":"20190204_Kirakjak_a_Hos_utcabol_az_ott_mukodo_civil_szervezetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9c3e4-aa0d-4952-aa02-224cf7bbe655","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kirakjak_a_Hos_utcabol_az_ott_mukodo_civil_szervezetet","timestamp":"2019. február. 04. 06:00","title":"Kirakják a Hős utcából az ott működő civil szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A maglódi férfi szabadulása után ismerkedett meg későbbi áldozatával. ","shortLead":"A maglódi férfi szabadulása után ismerkedett meg későbbi áldozatával. ","id":"20190204_Masodszorra_olt_tizenot_evet_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dca38c-f586-4d20-a39c-2481b0b732ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Masodszorra_olt_tizenot_evet_kapott","timestamp":"2019. február. 04. 18:45","title":"Másodszorra ölt, tizenöt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint.","shortLead":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17607092-34eb-4983-9d13-baeca98ea696","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]