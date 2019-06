Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kórházba szállították a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot, miután egy pályabejáráson bukott. A L'Équipe úgy tudja, hogy eltört a csípője.","shortLead":"Kórházba szállították a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot, miután egy pályabejáráson bukott. A L'Équipe...","id":"20190612_Chris_Froome_baleset_kerekpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b5e9be-c8d6-42ec-b86f-a7d43990052a","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Chris_Froome_baleset_kerekpar","timestamp":"2019. június. 12. 14:51","title":"Edzésen szenvedett balesetet Chris Froome, nem tud indulni a Tour de France-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869854aa-1e4c-48bc-8f04-5af4ac25dc04","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Akik érdeklődnek a patriarchális társadalom által tudatosan elfelejtett képzőművésznők iránt, látogassanak el A nők városa című kiállításra. 1900–1938 között Bécsben alkotó 56 művésznő alkotásait nézhetik itt meg – akadnak, akiket először láthatunk, és sokakról csak kevés információ hozzáférhető. Az időszak izgalmas kutatási terület, bizonyítja ezt, hogy pár éve ugyanitt a Hagenbund művészegyesület (1899–1938) tagjainak volt kiállítása.","shortLead":"Akik érdeklődnek a patriarchális társadalom által tudatosan elfelejtett képzőművésznők iránt, látogassanak el A nők...","id":"20190613_Jelenleg_Becs_a_nok_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869854aa-1e4c-48bc-8f04-5af4ac25dc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5d4f1b-2a60-47d8-8005-f0a953a23652","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190613_Jelenleg_Becs_a_nok_varosa","timestamp":"2019. június. 13. 11:13","title":"Jelenleg Bécs a nők városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyag főként a csapvíz és a palackozott víz fogyasztásával jut a szervezetbe, de a szinte láthatatlan polimerek megtalálhatók a kagylófélékben, a sörben és a vízben is.","shortLead":"A műanyag főként a csapvíz és a palackozott víz fogyasztásával jut a szervezetbe, de a szinte láthatatlan polimerek...","id":"20190612_muanyag_szennyezes_viz_polimerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a291da5-878d-43f8-b582-e25a314ccdc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_muanyag_szennyezes_viz_polimerek","timestamp":"2019. június. 12. 11:34","title":"Minden héten lenyelünk egy bankkártyányi műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","shortLead":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","id":"20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23986f73-564d-4abd-bec9-478a22f84e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","timestamp":"2019. június. 13. 13:03","title":"Ha Linuxot használ, most figyeljen erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.","shortLead":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat...","id":"20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402557eb-83bb-4ca8-8433-8172d43917f8","keywords":null,"link":"/sport/20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","timestamp":"2019. június. 13. 05:47","title":"Hosszú és Késely hozta az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b1a57-44a1-4825-87ee-39eb199ff700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A biztonságtechnikai felülvizsgálatot a Hableány-baleset miatt tartották.","shortLead":"A biztonságtechnikai felülvizsgálatot a Hableány-baleset miatt tartották.","id":"20190612_Tobb_BKVhajonal_is_problemakat_talalt_egy_uj_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72b1a57-44a1-4825-87ee-39eb199ff700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd22de1e-8473-4a3c-a36f-373a4ea062ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Tobb_BKVhajonal_is_problemakat_talalt_egy_uj_vizsgalat","timestamp":"2019. június. 12. 21:22","title":"Több BKV-hajónál is problémákat talált egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai Gordon, aki 410 napon át töltötte be a kormányfői tisztséget. A tíz évvel ezelőtti válságkezelésről emlékeztek meg egy minap megjelent kötetben a 168 Óra munkatársai, (Lakner Zoltán, Pungor András, Szabó Brigitta és Faragó József), és erre az időszakra tekint vissza Farkas Zoltán is, a Mozgó Világ legutóbbi számában. Ebből közlünk most részleteket.","shortLead":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai...","id":"20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadc5fd-13b6-4d50-92a8-5b3414630561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Farkas Zoltán: Törvénybe zárt Bajnai Gordon, a „frontsebész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]