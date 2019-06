"Még többet kell tenni, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t a klímaváltozás elleni küzdelemben"

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oldalára borult és kigyulladt egy kamion az autópályán, egyik irányba sem engedik a forgalmat.","shortLead":"Oldalára borult és kigyulladt egy kamion az autópályán, egyik irányba sem engedik a forgalmat.","id":"20190617_Kigyulladt_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd6551f-7d12-47fd-a993-3e3aaca1f3f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Kigyulladt_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","timestamp":"2019. június. 17. 07:59","title":"Kigyulladt kamion miatt zárták le az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","shortLead":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","id":"20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b22f3c-03d6-4a18-a85c-4a166fd444b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","timestamp":"2019. június. 18. 11:27","title":"Segítségnyújtás elmulasztása miatt is felelhet a Viking Sigyn ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","shortLead":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","id":"20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21990c-f901-4bef-b64f-47ad207a0523","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","timestamp":"2019. június. 17. 22:13","title":"Csonttá soványodott lovakat foglaltak le Pócsmegyeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyugtatja a rajongókat. ","shortLead":"Nyugtatja a rajongókat. ","id":"20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69504619-a6c9-47d5-bf65-8bc363f03940","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","timestamp":"2019. június. 18. 10:40","title":"A Megadeth frontembere bejelentette, hogy torokrákja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","shortLead":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","id":"20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb561577-30a7-490d-88dd-5bddb794c337","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"10,6 milliárd forintból épül a magyar pavilon a következő világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7303794-befc-441c-8192-6c07779aabb3","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Tovább drágultak a magyarországi termőföldek 2018 első három negyedévében, igaz, 2015 óta először már lassuló mértékben, annak ellenére, hogy a forgalom 2017-hez képest nem esett vissza – derült ki a TAKARÉK Index elemzéséből. A legtöbbet szinte minden régióban a szőlőkért és a gyümölcsösökért kellett fizetni, a legkevesebbet pedig az erdőkért és a fásított területekért.","shortLead":"Tovább drágultak a magyarországi termőföldek 2018 első három negyedévében, igaz, 2015 óta először már lassuló...","id":"takarekcsoport_20190617_termofold_gyumolcsos_erdo_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7303794-befc-441c-8192-6c07779aabb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971c3fa3-4b84-43cb-9fbe-0a633102bc8a","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190617_termofold_gyumolcsos_erdo_arak","timestamp":"2019. június. 17. 17:30","title":"Nincs itt a vége: még mindig tudnak drágulni a termőföldek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen próbálnak információhoz jutni a témában. Néhány olvasónk furcsa történésekről számol be.","shortLead":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen...","id":"20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9c45e0-e32e-4acf-a034-45801501b09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","timestamp":"2019. június. 18. 09:03","title":"Fogynak a felhasználók, egyre furcsább sztorik kerülnek elő a Facebook-tiltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]