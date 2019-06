A Protect Nature oldalán osztottak meg egy videót egy delfinről, amely nem csak aranyos, más miatt is szerethető: óvja a környezetet.

Az biztos, hogy a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre, azon belül is a hulladékok kezelésére, továbbá a világ egyre több pontján érzékelhető gondra, ami a műanyagok miatt ütötte fel a fejét. Különben baj lesz.

Persze már most is akadnak, akik a szabályokat figyelembe véve gyűjtik a szemetet, ami szintén hatalmas segítség. A Protect Nature a Facebook-oldalán mutatott be egy felvételt, amelyen egy rendkívül környezettudatos delfin látható. Az állat szokatlan ügyességgel állapítja meg a szemétbe kerülő dolgokról, hogy az éppen melyik vödörbe való, ráadásul alig néhány másodpercnyi gondolkodás után.

A delfinnek fém-, műanyag- és papírhulladékot is mutatnak, ő pedig a fejét mozgatva jelzi, hogy a kuka fölé tartott szemétdarab jó helyre kerülne-e, ha az illető bedobná azt. A legmeglepőbb, hogy egyiknél sem ütközik hibába, mindegyikről pontosan meg tudta állapítani, melyiket hova kell dobni.

Ha már műanyag: az EU csak nemrég hozta meg fontos döntését, amely szerint 2021-től tilos lesz az egyszer használatos műanyag tányérok, evőeszközök, keverőpálcák, szívószálak, lufipálcák és fültisztító pálcikák használata. Egy korábbi felmérés szerint a budapestiek elsöprő többsége választaná a visszaváltható palackot az egyszer használatos helyett.

