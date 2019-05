Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cb9d57c-5d2d-41ce-a276-e496556307f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz elképzelni, hogy egy nagy környezetvédővel van dolgunk.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy egy nagy környezetvédővel van dolgunk.","id":"20190520_krokodil_bor_tesla_model_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9d57c-5d2d-41ce-a276-e496556307f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b714e03-acbc-4dae-bb73-b9accfd711e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_krokodil_bor_tesla_model_s","timestamp":"2019. május. 20. 18:10","title":"A krokodilbőrös Tesla ugyanúgy zöld rendszámos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4dd0ae-76da-4807-b15b-a883567d073c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon eddig kellett rá várni. Már tízezernél is többen regisztráltak rá az OTP-nél. ","shortLead":"És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon...","id":"20190521_otp_bank_apple_pay_mobilfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4dd0ae-76da-4807-b15b-a883567d073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5fe6c9-a9d1-4e4e-ac10-786fa5523ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_otp_bank_apple_pay_mobilfizetes","timestamp":"2019. május. 21. 09:33","title":"Az OTP-nél már megy az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","shortLead":"A zenész nem volt hajlandó elismerni, hogy hibázott. ","id":"20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800608f-aac8-4756-85f9-090c8e8d867e","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Nem_kotott_vadalkut_evekig_tarto_perre_keszulLagzi_Lajcsi","timestamp":"2019. május. 20. 12:09","title":"Nem kötött vádalkut, évekig tartó perre készül Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen bizonyított a fordítás. ","shortLead":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen...","id":"20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f89ae75-4387-44e0-8030-3d19890cab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","timestamp":"2019. május. 20. 08:03","title":"Ezt talán benézték: mégsem sikerült megfejteni az érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest környéki közlekedés. Bónusz, hogy akkor az M1-est sem kéne feltétlen háromsávossá építeni.","shortLead":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest...","id":"20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b02648-78da-4331-a843-a2b4e2bb5522","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","timestamp":"2019. május. 20. 09:44","title":"Egy új \"M0-s\" félgyűrű épülne távol a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bac8a3-41b0-4495-a971-6fc081b5b14c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a gyártó jövőbeni telefonjai kerülhetnek hátrányba a Huaweire most zúduló össztűz miatt. A kínai óriás windowsos laptopokat is készít, ezeknek szintén kérdéses a sorsa. ","shortLead":"Nem csak a gyártó jövőbeni telefonjai kerülhetnek hátrányba a Huaweire most zúduló össztűz miatt. A kínai óriás...","id":"20190520_huawei_laptop_matebook_google_android_bojkott_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64bac8a3-41b0-4495-a971-6fc081b5b14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991e8036-96d0-4449-b432-bdff9e088580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_laptop_matebook_google_android_bojkott_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2019. május. 20. 15:03","title":"Kicsontozzák a Huaweit? Baljós dolgot közölt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó Gáláján.","shortLead":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó...","id":"20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d5c5ae-57be-4f32-bb9b-e3c091417de9","keywords":null,"link":"/sport/20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","timestamp":"2019. május. 20. 21:17","title":"Megválasztották az NB I. legjobb játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15273c22-5e17-4d1c-8ab8-a66acf883054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a Google Fotók, a keresőóriás fotótárolási szolgáltatása előtt jelent meg a Shoebox, egy ingyenes, korlátlan fotótárolási szolgáltatás. Holnap lehúzza a rolót, és aki nem tárolja máshol is a képeit, az gyorsan kezdje el lementeni azokat.","shortLead":"Jóval a Google Fotók, a keresőóriás fotótárolási szolgáltatása előtt jelent meg a Shoebox, egy ingyenes, korlátlan...","id":"20190521_shoebox_bezar_fotok_exportalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15273c22-5e17-4d1c-8ab8-a66acf883054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce2cdf-e05f-48a9-bbbb-2f2cd26e01a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_shoebox_bezar_fotok_exportalasa","timestamp":"2019. május. 21. 08:03","title":"Bezár az ingyenes fotótároló: már csak egy napja van, hogy lementse a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]