A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet a hirdetéseket.

Miután 2013 áprilisában a Facebook 1 milliárd dollárért megvette az Instagramot, Zuckerbergék szinte azonnal elkezdtek dolgozni azon, hogy pénzt termeljen nekik a szolgáltatás. Az év végére már össze is állt, hogyan nézzenek ki a reklámok az Instagramon, azóta pedig már ott tartunk, hogy a sztorik között is látni hirkdetéseket. Most pedig egy újabb helyen bukkannak majd fel.

A cég fejlesztői bejelentették, hamarosan a Felfedezés (Explore) oldalon is megjelennek majd a reklámok. Maguk a hirdetések a Keresés ikonra kattintva előugró "felfedező rácsban" még nem jelennek meg, ám ha lekattintunk egy számunkra érdekes képet/videót, a hasonló tartalmak ajánlása között ott lesznek majd a szponzorált megjelenítések is, amelyek között fotók és videók is lesznek.

© Instagram

A fejlesztők bejelentése szerint az IGTV-n már ma megjelennek az első ilyen reklámok, a Fefedező oldalon pedig a következő hónapokban jelenik majd meg az újdonság. Susan Buckner Rose, az Instagram egyik igazgatója szerint azért is esett a választás erre a helyre az Instagramon belül, mert úgy vélik, akik ezt látogatják, nyitottak az újdonságokra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.