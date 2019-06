Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek megjött az étvágya az EP-választás után, de koppantak. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek megjött az étvágya az EP-választás után, de koppantak. Ez a Fülke...","id":"20190629_Fulke_Karacsonynak_most_az_ellenzek_elere_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1937dc74-1a2b-4554-874c-e3fe55253df5","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Fulke_Karacsonynak_most_az_ellenzek_elere_kell_allnia","timestamp":"2019. június. 29. 12:30","title":"Fülke: Karácsonynak most az ellenzék élére kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Műszaki hiba miatt törölték a budapesti járatot, délelőtt fél 10 óta várnak a repülőtéren, de senki nem mond semmit. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt törölték a budapesti járatot, délelőtt fél 10 óta várnak a repülőtéren, de senki nem mond semmit. ","id":"20190628_Tobb_mint_szaz_magyar_rekedt_a_tuneziai_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3bf7a-1a79-4df5-a6a1-87c6d1430a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tobb_mint_szaz_magyar_rekedt_a_tuneziai_repuloteren","timestamp":"2019. június. 28. 21:45","title":"Több mint száz magyar rekedt Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frontvonal közepére került a Huawei az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborúban. Bár a szigorú tiltást feloldották, a folytatás még nem egyértelmű, ezért is vetődik fel a kérdés: vajon mennyiben vannak kiszolgáltatva a Huawei-telefonok Amerikának. Például a P30-as 15 legértékesebb alkatrésze amerikai illetőségű.","shortLead":"A frontvonal közepére került a Huawei az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborúban. Bár a szigorú...","id":"20190629_huawei_p30_teardown_alkatreszek_szarmazasi_helye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb25e2a7-0220-48fb-9ddb-002dec994cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_huawei_p30_teardown_alkatreszek_szarmazasi_helye","timestamp":"2019. június. 29. 18:03","title":"Szétszedték a Huawei P30-at, és kiderült, mennyire függ Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elton John, a melegségét nyíltan vállaló világhírű brit zenész képmutatónak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki nem sokkal az után kívánt boldog életet az Oroszországban élő homoszexuális embereknek, hogy az Elton Jonh életét feldolgozó, Rakétaember című filmből az orosz cenzorok kivágták szexjeleneteket. Putyin már válaszolt is.","shortLead":"Elton John, a melegségét nyíltan vállaló világhírű brit zenész képmutatónak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki...","id":"20190629_A_melegjogokrol_es_a_liberalizmusrol_vitazik_Putyin_es_Elton_John","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea94d458-bb05-4eb6-baf9-e6ac6ffc9865","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_A_melegjogokrol_es_a_liberalizmusrol_vitazik_Putyin_es_Elton_John","timestamp":"2019. június. 29. 14:32","title":"A melegjogokról és a liberalizmusról vitázik Putyin és Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 17 és egy 80 éves férfi kapott hőgutát.","shortLead":"Egy 17 és egy 80 éves férfi kapott hőgutát.","id":"20190628_Ket_ember_meghalt_a_spanyol_kanikulaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef5eb4-d768-4f6e-b451-fcf055163f30","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Ket_ember_meghalt_a_spanyol_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 28. 15:38","title":"Két ember meghalt a spanyol kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","shortLead":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","id":"20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79429b5-b55f-4fd7-bebe-81e6d2c96b63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","timestamp":"2019. június. 28. 19:03","title":"Régóta várt funkció kerül a Google mobilos keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","shortLead":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","id":"20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a49513a-55cf-4122-aaa2-e3629f5d6ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. június. 28. 19:25","title":"Budapest közepén próbálta meg átúszni a Dunát egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","shortLead":"Több régi bankjegynek nyáron jár le az átváltási határideje.","id":"20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03cb22bc-2b66-4a7b-bd67-db837ae16ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ac182-ecf3-49db-8349-5410bdd4478c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Van_meg_Bartokarckepes_1000_forintosa_vagy_mas_regi_bankjegye_Siessen_ha_meg_be_akarja_valtani","timestamp":"2019. június. 30. 07:50","title":"Van még Bartók-arcképes 1000 forintosa, vagy más régi bankjegye? Siessen, ha még be akarja váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]