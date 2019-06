Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8937caeb-fe49-4f7f-a646-33bbb3cda601","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Most élünk jobban, vagy 1989-ben? Cikksorozatunk előző részében az árak alapján jártuk körbe ezt a kérdést, most a szociális rendszert nézzük meg.","shortLead":"Most élünk jobban, vagy 1989-ben? Cikksorozatunk előző részében az árak alapján jártuk körbe ezt a kérdést, most...","id":"20190628_statisztika_szocialis_ellatas_1989_egeszsegugy_nyugdij_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8937caeb-fe49-4f7f-a646-33bbb3cda601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd82e5-8aa5-41c5-a51c-447e6a3355c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_statisztika_szocialis_ellatas_1989_egeszsegugy_nyugdij_munka","timestamp":"2019. június. 28. 14:35","title":"1989: amikor százezren várták, hogy a tanács kiutalja nekik a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cser-Palkovics azt sem érti, miért a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezte az iszapimportot Székesfehérvárra. ","shortLead":"Cser-Palkovics azt sem érti, miért a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezte az iszapimportot Székesfehérvárra. ","id":"20190628_A_szekesfehervari_polgarmester_kiakadt_a_horvat_szennyviziszap_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea913ce-8e5d-4c08-9f9b-b7199f2ef247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_szekesfehervari_polgarmester_kiakadt_a_horvat_szennyviziszap_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 16:52","title":"A székesfehérvári polgármester kiakadt a horvát szennyvíziszap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","shortLead":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","id":"20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0444baf1-7d6c-4b48-851c-ed5e5ef3c0a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","timestamp":"2019. június. 28. 18:08","title":"Úgy alkudoznak, mint a piacon: Trump magára haragította Indiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a993f2-dfcc-40b8-81d3-ac7498641f51","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Ügyes taktika, rátermett jelölt és megroppant gazdaság kellett ahhoz, hogy Tayyip Erdogan elnök elveszítse Isztambul irányítását. Vajon Ekrem Imamoglu győzelmével helyreállítható-e a török demokrácia?","shortLead":"Ügyes taktika, rátermett jelölt és megroppant gazdaság kellett ahhoz, hogy Tayyip Erdogan elnök elveszítse Isztambul...","id":"201926__isztambul_azellenzeke__kurd_kartya__aveg_kezdete__az_elnok_emberere_talalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a993f2-dfcc-40b8-81d3-ac7498641f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491d34f7-11ed-426f-b416-e32c16c54528","keywords":null,"link":"/vilag/201926__isztambul_azellenzeke__kurd_kartya__aveg_kezdete__az_elnok_emberere_talalt","timestamp":"2019. június. 29. 09:00","title":"A török elnök emberére talált, Imamoglu bevitt egy gyomrost Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon negyvenöten utaztak, mindenki időben le tudott szállni. ","shortLead":"A buszon negyvenöten utaztak, mindenki időben le tudott szállni. ","id":"20190628_Kigyulladt_egy_gyerekeket_szallito_busz_Daranypusztanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff42ded-6347-4c64-a99c-fe6b66a9ca1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Kigyulladt_egy_gyerekeket_szallito_busz_Daranypusztanal","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Gyerekeket szállított a busz, ami kigyulladt Somogynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes ajánlat, mondta Észak-Korea.","shortLead":"Érdekes ajánlat, mondta Észak-Korea.","id":"20190629_Trump_talalkozora_hivta_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bf109-274c-4284-aace-af0eb91abe8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Trump_talalkozora_hivta_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. június. 29. 08:58","title":"Trump találkozóra hívta Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fény derült a furcsa Twitter-üzenetre. ","shortLead":"Fény derült a furcsa Twitter-üzenetre. ","id":"20190628_Megmagyarazta_a_Neppart_miert_tamogatja_oket_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5c937e-7c37-4c26-a742-b3f159bf790a","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Megmagyarazta_a_Neppart_miert_tamogatja_oket_a_Fidesz","timestamp":"2019. június. 28. 15:32","title":"Megmagyarázta a Néppárt, szerintük miért támogatja a Fidesz Manfred Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette partnere interneten át küldött hangüzeneteit, az bizonyára értékelni fogja a Microsoft egyik új szabadalmát. Amennyiben ugyanis megvalósulna ez az elképzelés, akkor nem állhatnának hálózati gondok a hangüzenetek, sőt még a videoüzenetek útjába sem.","shortLead":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette...","id":"20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edee9a9c-60bc-480b-b3e2-7ce08cfcc2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, hogy ha szakad a hívás, akkor is lehessen hallani a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]