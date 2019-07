Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","shortLead":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","id":"20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc353f7a-c319-42fc-9d97-40e05666ef50","keywords":null,"link":"/elet/20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","timestamp":"2019. július. 01. 18:43","title":"A VOLT főszervezője is reagált arra, hogy a nagyszínpadon Orbánt adták a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját a Samsung, de a jelek szerint maradnak a jól bevált módszernél.","shortLead":"Eddig azt a pletykát lehetett hallani, hogy Galaxy Note10 Próként dobja majd piacra hamarosan érkező csúcsmobilját...","id":"20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29455b6-67c7-4c93-9bb1-17e271425455","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_android_kiszivargott_kepek","timestamp":"2019. július. 01. 10:03","title":"Kiszivárgott három fotó a Galaxy Note10 legerősebb változatáról, és még a neve is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. A lex Czegéldyt megszavazta a ház, a közigazgatási bíróságok bevezetését elhalasztották.","shortLead":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. A lex Czegéldyt...","id":"20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ff17bc-252f-4718-9159-6a6f03a7ea05","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","timestamp":"2019. július. 02. 10:36","title":"Elhalasztották a köznevelési törvény zárószavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó szerint egyszerű bakiról, nem pedig biztonsági problémáról van szó.","shortLead":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó...","id":"20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774d75e-aa5f-47ae-8051-a68053761d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","timestamp":"2019. július. 01. 19:03","title":"A szívbajt hozta a OnePlus a felhasználókra egy tömegesen kiküldött üzenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a763f68-434a-48a6-a762-6cd2e266ee68","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Zsolnay-kerámia szakértője, a pécsi múzeumi élet motorja volt.","shortLead":"A Zsolnay-kerámia szakértője, a pécsi múzeumi élet motorja volt.","id":"20190702_Elhunyt_Hars_Eva_muveszettortenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a763f68-434a-48a6-a762-6cd2e266ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e1d56f-726d-4147-82c2-e82094d8381d","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Elhunyt_Hars_Eva_muveszettortenesz","timestamp":"2019. július. 02. 09:27","title":"Elhunyt Hárs Éva művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1379337d-f4ca-4a6f-8853-7237a54855a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen nyerte meg a Forma-1 Osztrák Nagydíjat Charles Leclerc és Valtteri Bottas előtt. ","shortLead":"Max Verstappen nyerte meg a Forma-1 Osztrák Nagydíjat Charles Leclerc és Valtteri Bottas előtt. ","id":"20190630_Verstappen_nyerte_az_Osztrak_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1379337d-f4ca-4a6f-8853-7237a54855a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d49884-f60d-4616-8735-dce9a2ed078b","keywords":null,"link":"/sport/20190630_Verstappen_nyerte_az_Osztrak_Nagydijat","timestamp":"2019. június. 30. 16:39","title":"Verstappen nyerte az Osztrák Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","shortLead":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","id":"20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff3a6b7-d9b3-42f8-b1b3-b62b74ffe182","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","timestamp":"2019. június. 30. 20:55","title":"Akciósan árulnak állami ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]