Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cabaa55-da31-45c0-820f-765994ae61d6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyetlen 100 ezer lakosúnál nagyobb lengyel városban sem lesz kormánypárti polgármester. ","shortLead":"Egyetlen 100 ezer lakosúnál nagyobb lengyel városban sem lesz kormánypárti polgármester. ","id":"20181105_kaczynski_pis_lengyelorszag_onkormanyzati_valasztasok_polgari_platform_parasztpart_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cabaa55-da31-45c0-820f-765994ae61d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beceeebe-08fe-45dc-89f6-ce1702293dfa","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_kaczynski_pis_lengyelorszag_onkormanyzati_valasztasok_polgari_platform_parasztpart_ellenzek","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Hiába a legnépszerűbb Kaczynskiék pártja, az önkormányzati választásokon leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","shortLead":"Januárban adták át az Amazon új, dzsungel-tematikájú főhadiszállását, a másodikért vérre menően küzdöttek a városok.","id":"20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1074f852-d6b7-4fc6-aeb9-f2de6940d186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a6885-c49d-444e-b165-8d93b197c488","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nem_tudott_donteni_az_Amazon_238_varosbol_ketto_maradt_versenyben_az_uj_fohadiszallasaert_mindkettoben_epitenek_egyet","timestamp":"2018. november. 06. 15:06","title":"Nem tudott dönteni az Amazon: 238 városból kettő maradt versenyben az új főhadiszállásáért, mindkettőben építenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek...","id":"20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9a15b1-4b35-436f-b2d2-714214abb72b","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","timestamp":"2018. november. 05. 13:48","title":"Szél Bernadett csatlakozott Hadházy aláírásgyűjtő akciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre a Sargentini-jelentésre leadott szavazatuk miatt. ","shortLead":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre...","id":"20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45a6c7-1b57-438e-8c19-5d4ed7a14fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","timestamp":"2018. november. 06. 10:11","title":"Nem is vizsgálta az ügyészség, hogy hazaárulók-e a magukat feljelentő DK-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496113ae-9484-46b5-b6f7-8766196a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","timestamp":"2018. november. 04. 16:47","title":"Telitalálatról ne álmodjon, de ötöse még lehet a hatos lottón - íme a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar női e-sportolók közül a 21 esztendős Vácz Anna Ráhelnek adatott meg a lehetőség, hogy hazánkat képviselje a sanghaji rendezésű PUBG-tornán.","shortLead":"A magyar női e-sportolók közül a 21 esztendős Vácz Anna Ráhelnek adatott meg a lehetőség, hogy hazánkat képviselje...","id":"20181106_zowie_playerunknowns_battlegrounds_sanghaj_vacz_anna_rahel_pubg_esport_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40720762-eded-4fd5-8139-bce04337384a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_zowie_playerunknowns_battlegrounds_sanghaj_vacz_anna_rahel_pubg_esport_verseny","timestamp":"2018. november. 06. 11:03","title":"Ez a 21 éves magyar lány az egyik legjobb a játékban, amire 400 millióan kattannak rá naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ab kimondta, hogy közügyek megvitatása esetén szélesebb a szólás- és sajtószabadság személyiségvédelmi határa. ","shortLead":"Az Ab kimondta, hogy közügyek megvitatása esetén szélesebb a szólás- és sajtószabadság személyiségvédelmi határa. ","id":"20181106_A_Pesti_Sracok_javara_dontott_az_Ab_egy_Szilvasykep_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5c6f62-a568-48e3-83a3-7ff088b3e545","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Pesti_Sracok_javara_dontott_az_Ab_egy_Szilvasykep_ugyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:41","title":"A Pesti Srácok javára döntött az Ab egy Szilvásy-kép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fejlett országokban 1985 óta rohamosan nő a bőrrák miatti halálesetek száma a férfiak körében.","shortLead":"A fejlett országokban 1985 óta rohamosan nő a bőrrák miatti halálesetek száma a férfiak körében.","id":"20181105_Egyre_tobb_ferfi_hal_bele_a_borrakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ac7b06-ff68-47de-9d2c-d20f5f38fdca","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Egyre_tobb_ferfi_hal_bele_a_borrakba","timestamp":"2018. november. 05. 09:16","title":"Egyre több férfi hal bele a bőrrákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]